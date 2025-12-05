Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El alcalde de Pasaia, Teo Alberro, en el balcón del Palacio Arizanalo que se asoma al puerto.

Pasaia

«El puerto de Pasaia no puede continuar más tiempo en una lógica insular»

En sus aportaciones al Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Teo Alberro pide una gobernanza más compartida, una gestión ambiental rigurosa y una economía azul renovada

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:22

Comenta

La Autoridad Portuaria de Pasaia está elaborando el Plan Estratégico 2025–2030. En este contexto, y como miembro del consejo de administración del puerto, ... el Ayuntamiento ha presentado una serie de aportaciones a dicho plan para alinear el modelo del futuro puerto con el bienestar de la ciudadanía. El Alcalde, Teo Alberro, subraya que «la comprensión compartida de la relación entre el pueblo de Pasaia y el puerto es imprescindible; el puerto no puede seguir más en una lógica insular. La colaboración institucional, la transparencia y la sostenibilidad han sido la base de nuestras propuestas».

