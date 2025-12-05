«El puerto de Pasaia no puede continuar más tiempo en una lógica insular»

La Autoridad Portuaria de Pasaia está elaborando el Plan Estratégico 2025–2030. En este contexto, y como miembro del consejo de administración del puerto, ... el Ayuntamiento ha presentado una serie de aportaciones a dicho plan para alinear el modelo del futuro puerto con el bienestar de la ciudadanía. El Alcalde, Teo Alberro, subraya que «la comprensión compartida de la relación entre el pueblo de Pasaia y el puerto es imprescindible; el puerto no puede seguir más en una lógica insular. La colaboración institucional, la transparencia y la sostenibilidad han sido la base de nuestras propuestas».

Según explica Alberro, el nuevo plan estratégico permite «hacer realidad una visión compartida y actualizada» a través de «una gobernanza más compartida, una gestión ambiental más exigente y una economía azul renovada». En el documento de propuesta se recogen las principales necesidades identificadas por el Ayuntamiento y se propone su conversión en acciones concretas de la Autoridad Portuaria.

Para empezar, el Ayuntamiento tiene claro que el puerto no puede actuar como espacio cerrado y aislado. El alcalde subraya la necesidad de actualizar el modelo de gobernanza en este sentido. En opinión de Alberro, la coordinación estable entre administraciones, el intercambio de información y la integración del enfoque local en las decisiones son «claves» para conjugar el desarrollo del puerto con el bienestar de la ciudadanía.

«Pasaia y el puerto deben avanzar juntos; solo una lógica compartida dará un resultado duradero», asegura el primer edil. Para garantizar esto, el Ayuntamiento propone una serie de medidas concretas. Tal es el caso de la activación de la 'Mesa Portu-Hiri '(puerto-ciudad), mediante la agrupación de los ayuntamientos de la bahía, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y la Autoridad Portuaria, y la creación de espacios de trabajo que permitan decisiones vinculantes, o la creación de 'Herritarren leihatila' (ventanilla ciudadana) para recibir quejas, sugerencias y consultas vecinales.

Asimismo, el Ayuntamiento propone redefinir los límites portuarios urbanos: ampliación de determinados espacios portuarios a modo de pasarelas, bidegorris y pasos públicos, y recuperación de conexiones de agua olvidadas, como el servicio de motora Antxo – Donibane.

Puerto neutro para 2050

En palabras de Alberro, «la salud de la ciudadanía y la protección del medio ambiente no son opcionales, son imprescindibles para un puerto moderno y competitivo». Por ello, en la aportación del Ayuntamiento se han recogido de forma prioritaria la calidad del aire, el control de ruidos, la reducción del impacto de las actividades marinas y la búsqueda de alternativas al tráfico pesado.

Para ello, el alcalde ha defendido que el plan estratégico debe incluir una gestión ambiental «más exigente» y unos mecanismos «claros» de seguimiento. Entre otros, mediante la implantación de una red permanente de monitorización de la calidad del aire, la medición homologada de ruido y la información pública de 24 horas, o la habilitación de herramientas especializadas para la reducción del polvo.

Movilidad y accesibilidad

El Ayuntamiento tiene claro que el tráfico del puerto no debe pasar por núcleos de población. Por ello, Pasaia propone las siguientes medidas: accesos y salidas especiales para camiones en el Ancla de Trintxerpe, Lezo y Donibane; priorización del transporte por ferrocarril o elaboración de un plan integrado de reducción de tráfico pesado.

En su apuesta por la movilidad sostenible, el Ayuntamiento solicita al Puerto que opte por senderos continuos de bidegorris y peatones que conecten las localidades de la bahía. También un plan integral de accesibilidad y peatonalización para el personal portuario, que reduzca el uso del coche; o un servicio público más estable de la motora, que agilice la conexión entre localidades.

Economía azul renovada

El futuro de la comarca «debe venir de la mano de una economía azul renovada y sostenible». El puerto tiene la oportunidad de reinventar su peso histórico, pero esta vez basado en industrias más limpias, en la innovación tecnológica y en la profesionalización del sector marítimo. «Por ello, proponemos profundizar en la modernización del sector pesquero, culminando la segunda fase de la lonja y poniendo en marcha nuevas infraestructuras e iniciativas formativas que mejoren su actividad», apunta.

El Ayuntamiento también ha solicitado priorizar actividades económicas respetuosas con el medio marino y la creación de un polo integral de investigación marítima, «un espacio que integre investigación científica, energías renovables, biodiversidad marina o movilidad eléctrica, trabajando en red con agentes como AZTI, Tknika, centros de formación profesional, Albaola y Mater».

En definitiva, las aportaciones del Ayuntamiento ponen de manifiesto la necesidad de abordar una nueva etapa de actuación conjunta entre puertos y pueblos. «El puerto debe ser parte de nuestro pueblo, no la zona cerrada que está a nuestro lado. El bienestar de vecinos y la competitividad del puerto no son objetivos contrapuestos: una visión unificada, transparente y actualizada permite adoptar un mismo rumbo», concluye Teo Alberro.