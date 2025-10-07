El puerto de Pasaia, escala de una expedición que pretende parar la «invasión» de plásticos marinos

El departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa pone en marcha, en el marco del proyecto europeo BluePoint, la denominada Blue Expedition, ... la campaña europea de sensibilización para frenar la invasión de plásticos marinos.

Bajo el lema 'Paremos la invasión de plásticos marinos', la expedición hará escala en tres puertos del Cantábrico. El primero será el de Pasaia, donde se desarrollará desde mañana y hasta el domingo. También visitará Santander (días 16-19) y Avilés (días 23-26). En cada localidad, el barco museo ecoactivo 'Mater' y una carpa instalada en el muelle acogerán un programa gratuito de cuatro días dirigido a escolares, familias, ciudadanía y agentes marítimos.

La directora de Transición Ecológica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Mónica Pedreira, destaca que «desde Gipuzkoa lideramos esta expedición que arranca en Pasaia porque el mar forma parte de nuestra identidad y queremos estar a la vanguardia en la lucha contra los plásticos marinos». «Los océanos son el mayor tesoro natural que tenemos, y la invasión de plásticos amenaza su biodiversidad y su futuro. Con el proyecto BluePoint y con esta Blue Expedition queremos dar un paso más: demostrar que estos residuos pueden convertirse en una oportunidad, generando una cadena de valor sostenible que proteja el mar y, al mismo tiempo, impulse la economía azul y nuevas oportunidades de empleo en nuestras comunidades», añade Pedreira.

Por su parte, la directora del barco museo ecoactivo 'Mater', Izaskun Suberbiola, señala que dicho buque «es un aula flotante para despertar conciencia». «Con la Blue Expedition llevamos este mensaje a tres puertos del Cantábrico, demostrando que cuidar el mar es tarea de todas y todos», subraya.

El festival de la Blue Expedition ofrecerá en cada parada una exposición interactiva, talleres familiares, visitas guiadas al 'Mater', proyecciones, recogidas de residuos marinos, creaciones artísticas con plásticos y actividades exclusivas para agentes del sector marítimo.

El programa de actos

En Pasaia, primera escala de esta expedición, destacan una serie de propuestas, como la exposición interactiva 'Cuidando el mar para cuidar la vida' (del jueves al domingo). También se anuncian visitas guiadas a bordo del 'Mater' que se desarrollarán todos los días, talleres para familias bajo el título 'Somos Guardamares' (el jueves y el domingo) y este viernes, la proyección del documental 'Hondar 2050' y tertulia con su director Cesare Maglioni, el diputado de Sostenibilidad José Ignacio Asensio y la directora de 'Mater' Izaskun Suberbiola.

Además, habrá una recogida y caracterización de residuos marinos en la bahía, prevista para este sábado. El domingo tendrán lugar, asimismo, una creación artística con plásticos de la mano de alumnado de la UPV y un desfile de los gigantes del mar BIO y ZABOR, junto con la lectura del Compromiso Azul ante la ciudadanía.

La Blue Expedition busca también activar a los agentes más ligados al mar para impulsar la red Blue Ambassadors, una comunidad formada por cofradías, clubes náuticos, ONGs, empresas y entidades comprometidas con la protección de los océanos.

Convertirse en Blue Ambassador supone asumir un compromiso «activo» con el cuidado del mar, dar visibilidad a buenas prácticas y trabajar en red para buscar soluciones conjuntas a la invasión de plásticos. La firma del Compromiso Azul será «el momento simbólico en el que las entidades y otros agentes territoriales pasarán a formar parte de este movimiento». El objetivo es «crear una foto de familia azul que muestre la unión del territorio en defensa de un mar vivo».

Defensa del mar

La ciudadanía tendrá también posibilidad de visualizar este Compromiso Azul en Pasaia el domingo, en un acto en el que, acompañados de los gigantes del mart BIO y ZABOR, se realizará la lectura de este documento en un evento festivo abierto al público, para que también puedan mostrar su compromiso por la defensa del mar.

La creación de esta red no acaba en la expedición: «a partir de ahora, las entidades que se sumen como Blue Ambassadors podrán participar en dinámicas exclusivas, compartir experiencias, generar alianzas y convertirse en altavoces de una nueva cultura marina basada en la sostenibilidad, la equidad y el respeto», concluyen sus promotores.