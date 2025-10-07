Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
La directora 'Mater', Izaskun Suberbiola, y la directora foral de Transición Ecológica, Mónica Pedreira.

Pasaia

El puerto de Pasaia, escala de una expedición que pretende parar la «invasión» de plásticos marinos

Blue Expedition, la campaña que también visitará Santander y Avilés, se traducirá en talleres, proyecciones y recogidas de residuos, entre otros actos

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Martes, 7 de octubre 2025, 20:31

Comenta

El departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa pone en marcha, en el marco del proyecto europeo BluePoint, la denominada Blue Expedition, ... la campaña europea de sensibilización para frenar la invasión de plásticos marinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

