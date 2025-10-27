El PSE-EE denuncia que la falta de liderazgo y nuevos proyectos lastran el futuro de la bahía

Elena Viñas PASAIA. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El PSE-EE ha buzoneado una revista realizando una valoración del ecuador de la legislatura. En ella critica que la «pasividad del Gobierno de EH Bildu y Podemos y su falta de liderazgo y proyectos nuevos, está lastrando el futuro que necesita Pasaia». La portavoz socialista, Lore Suárez, lamenta que el Gobierno «se haya dedicado a vivir de las rentas». En este sentido, recuerda que el PSE-EE logró cuando gobernaba «más de 162 millones para inversiones y proyectos que han puesto en Pasaia en las agendas de las administración».

Lamentablemente, «la realidad actual no puede ser más distinta», señala Suárez. «Este equipo de Gobierno demuestra una falta evidente de iniciativa, liderazgo y voluntad política. Pasaia necesita un gobierno con capacidad de gestión y compromiso real con el futuro de la población».

La crisis de vivienda es un problema de «primera magnitud». Ante la apatía al respecto del Gobierno, la respuesta ha venido, «una vez más», de la mano de los socialistas. «Gracias a la gestión del PSE-EE, se han rehabilitado 190 viviendas en Andonaegi con una inversión de más de 15 millones de euros que se ha llevado a cabo gracias al compromiso de la alcaldesa socialista Izaskun Gómez y los consejeros socialistas de Vivienda, Iñaki Arriola y Denis Itxaso», indica.

Además, el PSE-EE ha marcado la agenda del Gobierno «para dejar de ser una isla de desprotección» en medio de la regulación de los municipios de alrededor. Pasaia será declarada zona tensionada para que los pasaitarras puedan ver controlado el precio del mercado de vivienda. Añade que esto evidencia que los únicos proyectos que están avanzando a buen ritmo son los que fueron puestos en marcha antes de llegar el actual Gobierno, y que se desarrollan con apoyo de los socialistas en los distintos gobiernos. Pone como ejemplo el desarrollo del topo en Antxo. Para Suárez faltan planes que generen empleo y más protección social y hay muchos proyectos que siguen a la espera, como Ciriza y los nuevos espacios de aparcamiento. Apunta que «el Gobierno sigue sin negociar con el Puerto, y eso podría condicionar el edificio de Donibane o la Tenencia de alcaldía y mercado de Trintxerpe».

Para finalizar, el PSE-EE reafirma su compromiso con «el progreso, la gestión eficaz y la defensa de los intereses ciudadanos».