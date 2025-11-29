El profesor Mikel Etxaniz logra el Premio enseñanza y divulgación de la Física

PasaiaEl profesor Mikel Etxaniz logra el Premio enseñanza y divulgación de la Física
El docente de Pasaia Lezo Lizeoa ha sido distinguido por la Real Sociedad Española de Física dentro de la categoría de enseñanzas medias
Pasaia
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22
El profesor de la ikastola Pasaia Lezo Lizeoa Mikel Etxaniz Añorga ha sido distinguido con el Premio enseñanza y divulgación de la Física, en ... la categoría de enseñanzas medias, por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA 2025. Este próximo jueves recibirá, en un acto que se celebrará en Madrid, el galardón que reconoce su trayectoria profesional «marcada por un constante compromiso con la excelencia docente».
Así lo asegura el jurado de los premios que ha querido, de esta forma, destacar su dedicación a la investigación en la enseñanza de la física, la incorporación de recursos técnicos y metodológicos en el aula, así como la creación de material didáctico, que incluye tanto libros de texto como el diseño de experimentos.
Además, su trabajo en la incorporación de nuevas tecnologías a la docencia de la física lo ha posicionado como «un referente» en las enseñanzas medias, lo que le ha llevado a desarrollar una «amplia» labor en la formación de docentes.
«El mejor profesor posible»
«Siempre he intentado ser el mejor profesor posible. En la enseñanza de física introduje desde el principio modelos modernos, un modelo constructivo, y cuando nos vino la revolución digital, los integré en las clases: sensores, programas de simulación», declara Etxaniz, quien ya ha tenido la oportunidad de recibir la felicitación de estudiantes, profesores y el resto de miembros de la comunidad educativa del Lizeo.
El profesor confiesa sentirse «muy satisfecho», dado que el que está a punto de recibir es «un reconocimiento al trabajo realizado».
Sus alumnos han tenido la posibilidad de comprobar su buen hacer y cómo ha introducido los avances a la hora de impartir clases en las aulas del Liceo.
«Hace tiempo que empezamos a traer novedades, sobre todo en colaboración con nuestro compañero Mikel Gil. Creo que eso es, en definitiva, lo que han premiado: el uso de los medios técnicos en la enseñanza. También ha creado libros de texto y material didáctico», recuerda Mikel Etxaniz.
