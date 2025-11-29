Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El profesor Mikel Etxaniz Añorga posa en las aulas de Pasaia Lezo Lizeoa antes de emprender viaje a Madrid,

Pasaia

El profesor Mikel Etxaniz logra el Premio enseñanza y divulgación de la Física

El docente de Pasaia Lezo Lizeoa ha sido distinguido por la Real Sociedad Española de Física dentro de la categoría de enseñanzas medias

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El profesor de la ikastola Pasaia Lezo Lizeoa Mikel Etxaniz Añorga ha sido distinguido con el Premio enseñanza y divulgación de la Física, en ... la categoría de enseñanzas medias, por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA 2025. Este próximo jueves recibirá, en un acto que se celebrará en Madrid, el galardón que reconoce su trayectoria profesional «marcada por un constante compromiso con la excelencia docente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

