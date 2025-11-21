El primer equipo del Pasaia se enfrenta este sábado al Santurtzi
Viñas
Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:06
El equipo de Tercera División del Pasaia Kirol Elkartea disputa esta misma tarde un nuevo partido incluido dentro de la competición liguera. Los rojiblancos medirán ... fuerzas con el Santurtzi.
El encuentro tendrá lugar, a partir de las 17.00 horas, en Santurce. El autobús que trasladará a los aficionados pasaitarras saldrá, a las 13.45 horas, de la rotonda Ibaiondo de Pasai Antxo.
Por otra parte, el club informa que el número premiado en el sorteo de la mariscada es el 476 de las series 75 y 76. Además, la cesta de Navidad que el Pasaia sorteará próximamente ya está expuesta en el escaparate de Pinturas Nerea, en la calle Hamarretxeta de Antxo.
