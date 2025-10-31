Presentan el diagnóstico de las necesidades sociales de los mayores

E. V. pasaia. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento presentará el próximo lunes, 3 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe, los resultados del que se ha dado en llamar 'Diagnóstico de las necesidades sociales de las personas mayores en el municipio de Pasaia'.

Este trabajo, impulsado por el departamento municipal de Acción Social, con el apoyo técnico de la cooperativa Bizipoz, representa «un paso decisivo en el compromiso del Ayuntamiento por avanzar hacia un municipio más amigable, inclusivo y accesible para todas las generaciones».

Así lo informa el equipo de gobierno que lidera el alcalde Teo Alberro mediante una nota de prensa. En el texto añade, además, que el diagnóstico recoge la realidad, necesidades e intereses de las personas mayores de 65 años de edad que viven actualmente en Pasaia y ha sido elaborado «de forma participativa», con la colaboración de más de 85 personas y entidades locales que han aportado al documento su «visión, retos y propuestas de mejora».

44 propuestas concretas

Durante el proceso, se han celebrado grupos focales y encuentros en los cuatro distritos pasaitarras, Antxo, Trintxerpe, San Pedro y Donibane, además de reuniones con los equipos técnicos y políticos municipales. El estudio ha permitido identificar un total de 44 propuestas concretas de mejora orientadas a reforzar los servicios, mejorar la accesibilidad y promover un envejecimiento activo y saludable.

En el acto previsto para el lunes intervendrán Teo Alberro, alcalde de Pasaia; Aintzane Taberna, concejala de Acción Social y teniente de alcaldesa; y representantes de Bizipoz, entidad responsable de la asistencia técnica.

Con esta presentación, el Ayuntamiento quiere compartir con la ciudadanía los principales resultados de un trabajo que servirá «como base» para definir los próximos planes y acciones municipales dirigidos a «mejorar la calidad de vida, autonomía y participación de las personas mayores».