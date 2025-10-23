Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las clases de ajedrez puesta en marcha en el Club de Trintxerpe.

Pasaia

Ponen en marcha clases de ajedrez para los jubilados

E. V.

PASAIA.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

El Club de Jubilados de Trintxerpe organiza, en colaboración con el Ayuntamiento, clases de ajedrez para mayores. Estas clases son gratuitas y se imparten los viernes por la mañana de la mano de un monitor, tanto de 10.00 a 11.00 horas (nivel 2 continuación) como de 11.00 a 12.00 (nivel 1 iniciación). Se pueden apuntar todos los jubilados que estén inscritos en cualquier club de jubilados de Pasaia.

Desde el de Trintxerpe animan a participar en este tipo de actividades por los beneficios que se adquieren con el tiempo en el desarrollo cognitivo, en el retraso de problemas mentales y en la mejora de situaciones complicadas de la vida. Más información, llamando al 943 39 46 66 y al 628 225 401, de lunes a jueves, de 10.30 a 11.30 horas .

