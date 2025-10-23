Ponen en marcha clases de ajedrez para los jubilados

E. V. PASAIA. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El Club de Jubilados de Trintxerpe organiza, en colaboración con el Ayuntamiento, clases de ajedrez para mayores. Estas clases son gratuitas y se imparten los viernes por la mañana de la mano de un monitor, tanto de 10.00 a 11.00 horas (nivel 2 continuación) como de 11.00 a 12.00 (nivel 1 iniciación). Se pueden apuntar todos los jubilados que estén inscritos en cualquier club de jubilados de Pasaia.

Desde el de Trintxerpe animan a participar en este tipo de actividades por los beneficios que se adquieren con el tiempo en el desarrollo cognitivo, en el retraso de problemas mentales y en la mejora de situaciones complicadas de la vida. Más información, llamando al 943 39 46 66 y al 628 225 401, de lunes a jueves, de 10.30 a 11.30 horas .