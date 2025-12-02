Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El equipo de Pasaiako Trintxer al completo.

Pasaia

Pasaiako Trintxer finaliza la primera vuelta con victoria

E. V.

PASAIA.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19

Comenta

El principal equipo de Pasaiako Trintxer se adjudicó la victoria en el partido disputado este pasado sábado en el campo de Bera Bera, donde midió fuerzas con el Sardinero de Santander. Los pasaitarras que juegan en la liga estatal zona norte Primera División se impusieron 6-2.

Otro buen resultado con goleada del Trintxer que, pese a comenzar perdiendo 0-2, le supo dar la vuelta marcando seis goles. Estos goles fueron obra de Imanol García (3), Dani Iparragirre (2) e Ilias.

Con esta jornada termina la primera vuelta. La segunda no comenzará hasta el 28 de febrero del próximo año.

