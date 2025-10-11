Pasaia recibirá más de un millón de euros para proyectos estratégicos

La limpieza de la primera fase del parque periurbano de Azkuene ya se ha llevado a cabo para construir huertas municipales.

El alcalde Teo Alberro ha celebrado que el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Oarsoaldea haya sido el único proyecto de Gipuzkoa aprobado en la convocatoria de asignación de senda financiera FEDER para Planes de Desarrollo Urbano Sostenible (EDIL).

El PAI de Oarsoaldea, titulado 'La escala humana en movimiento', es además el único proyecto presentado de forma mancomunada en la Comunidad Autónoma Vasca, así como uno de los tres seleccionados en toda la comunidad; destacando también como el segundo proyecto de mayor envergadura económica entre todas las propuestas presentadas en la comunidad.

Esta selección supone un «importante» reconocimiento al trabajo colaborativo desarrollado por los cuatro ayuntamientos de Oarsoaldea a través de la Agencia de Desarrollo Comarcal, y consolida el modelo de cooperación intermunicipal como «vía eficaz» para abordar de forma conjunta los retos de desarrollo urbano, social y económico del territorio.

En el marco de esta iniciativa, Oarsoaldea recibirá cerca del 40% de la financiación correspondiente a los proyectos que ha presentado, con una aportación global comarcal de 5.498.684 euros sobre un total de los 13.746.710 euros presentados en diversos proyectos.

Entre estas iniciativas, Pasaia gestionará proyectos por valor de 2,7 millones de euros, de los cuales recibirá aproximadamente 1,1 millones vía subvención.

Los proyectos locales

Las actuaciones más destacadas para el municipio serán: el fomento de la economía de proximidad, con 32.100 euros; la regeneración del espacio público en el barrio de Andonaegi –segunda fase de urbanización– , con 963.000 euros; la continuación de la transformación urbana iniciada en Andonaegi, mejorando la accesibilidad, el espacio público y la calidad de vida del vecindario; el proyecto de huertas y regeneración del entorno del parque periurbano de Azkuene, con 1.103.170 euros; y el centro de día para la inclusión de personas en riesgo de exclusión, con 594.442 euros.

El PAI de Oarsoaldea es el resultado de una planificación estratégica de largo recorrido aprobada formalmente por los cuatro ayuntamientos en el mes de febrero y coordinada por la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea.

El Plan plantea una transformación integral del territorio, la regeneración urbana, la economía de proximidad y los equipamientos sociales.

Teo Alberro subraya que «este reconocimiento demuestra la capacidad de Oarsoaldea para trabajar de manera unida, diseñando proyectos de gran impacto que ponen a las personas y a la sostenibilidad en el centro de la acción pública».

Asimismo, el regidor destaca que «para Pasaia, este logro supone un impulso clave en su proceso de regeneración urbana y cohesión social, especialmente en barrios como Andonaegi y Azkuene con necesidades, si cabe, más pronunciadas».