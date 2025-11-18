Pasaia presentará este jueves cuáles son sus diferentes refugios climáticos

El Ayuntamiento inició en julio del año pasado un proceso de identificación de infraestructura verde y refugios climáticos. «Se sabe que los efectos del cambio ... climático son cada vez más evidentes y que se van a intensificar en el futuro. Se prevé que las temperaturas extremas sean cada vez más frecuentes y que aumente la duración, frecuencia e intensidad de las olas de calor. Para hacer frente a esta situación es imprescindible abordar el problema a nivel local y adaptar nuestros pueblos y ciudades a estas nuevas situaciones», declara el concejal de Medio Ambiente, Iraitz Pazos.

En este sentido, el Consistorio se ha comprometido y ha llevado a cabo diversas acciones en los últimos años, entre ellas la redacción del Plan Local de Clima y Energía de Pasaia 2023. Dentro de este Plan de Acción se marcaron, entre otros objetivos, la identificación de la infraestructura verde del casco urbano y la adopción de medidas de protección ciudadana ante olas de calor.

«En el marco del proyecto de infraestructura verde y red de refugios climáticos de Pasaia, se han identificado zonas susceptibles de ofrecer confort térmico en la localidad para proteger a la población ante las previsiones de olas de calor. Estas zonas son tanto exteriores (zonas verdes del pueblo, parques, jardines, etc.) como interiores (bibliotecas, polideportivos, casas de cultura, etc.», añade Pazos.

Con la opinión ciudadana

El Ayuntamiento ha otorgado una gran importancia a la inclusión de la opinión ciudadana en este proyecto, para lo que ha llevado a cabo un amplio proceso participativo. Se ha presentado el proyecto a diferentes agentes de la localidad y la ciudadanía ha tenido la oportunidad de dar su opinión sobre las zonas identificadas y realizar aportaciones al proyecto. Los agentes participantes han sido Pasaia Lezo Lizeoa, la mesa de igualdad, las asociaciones de jubilados de cada distrito y la ciudadanía en las sesiones abiertas. Además, el Consistorio compartió en su página web un cuestionario online sobre el tema, dirigido a toda la ciudadanía pasaitarra.

Como colofón al proyecto se ha organizado una sesión dirigida a todas las personas que residen en Pasaia, que tendrá lugar mañana, a las 18.30 horas, en el Udal Aretoa de San Pedro. Los objetivos de esta sesión son explicar los pormenores del proceso, y presentar a la ciudadanía la red de refugios climáticos de Pasaia.