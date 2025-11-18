Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bibliotecas como la de Ubera de Pasai Donibane, se insertan en la red de refugios climáticos. Viñas
Pasaia

Pasaia presentará este jueves cuáles son sus diferentes refugios climáticos

El Gobierno municipal desvelará los espacios elegidos en un acto convocado para mañana en el Udal Aretoa de San Pedro

Elena Viñas

Elena Viñas

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:02

El Ayuntamiento inició en julio del año pasado un proceso de identificación de infraestructura verde y refugios climáticos. «Se sabe que los efectos del cambio ... climático son cada vez más evidentes y que se van a intensificar en el futuro. Se prevé que las temperaturas extremas sean cada vez más frecuentes y que aumente la duración, frecuencia e intensidad de las olas de calor. Para hacer frente a esta situación es imprescindible abordar el problema a nivel local y adaptar nuestros pueblos y ciudades a estas nuevas situaciones», declara el concejal de Medio Ambiente, Iraitz Pazos.

