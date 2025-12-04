Pasaia enciende este viernes el nuevo alumbrado navideño de sus calles

El convenio de colaboración firmado en verano por el Ayuntamiento y la asociación de comercio, hostelería y servicios de Pasaia, Laurak Bat se traduce ... en nuevos avances. Hay que recordar que su objetivo es reforzar las relaciones entre el sector comercial y el Consistorio, creando iniciativas para impulsar la actividad económica del comercio pasaitarra.

Ejemplo de ello es que una de las líneas de ese acuerdo era mejorar este año el entorno y la visibilidad de los comercios. «En Navidad las calles del pueblo acogen un ambiente especial; permiten unir y dinamizar los distritos. Son fechas importantes también para el comercio local y precisamente, por eso, para activar los espacios públicos de Pasaia y proteger el pequeño comercio local, este año hemos invertido en la instalación de nuevas luces navideñas», explica Mikel García Peñil, concejal responsable de temas de Comercio.

La iluminación que llevará el espíritu navideño alrededor de la bahía se encenderá esta tarde, concretamente a las 17.35 horas.

Mari Carmen Mogilnicki, presidenta de Laurak Bat, da las gracias al Ayuntamiento por la compra de las nuevas luces. «Queremos que el pueblo esté iluminado y que se siga consumiendo en Pasaia. Dos compañeras de la junta directiva, Eider Mohedano y Ana Etxabe, llevan preparando desde el mes de mayo este proyecto junto con los electricistas municipales. Se han colocado luces en sitios estratégicos de la población y el objetivo es seguir aumentando el número de luces en diferentes zonas y calles en los próximos años», manifiesta.

Nuevas pantallas informativas

A las pantallas instaladas meses antes en Antxo y Trintxerpe en colaboración con la asociación Laurak Bat, se han sumado en las últimas semanas dos más: una en Donibane y otra, en San Pedro. Son medios digitales que permiten anunciar avisos, noticias, notificaciones de última hora y la agenda de actividades del Ayuntamiento. También se publican las promociones y noticias de la asociación de comercio, hostelería y servicios de esta localidad.

«A través de estos soportes dinámicos, además de fomentar el comercio local, la hostelería y el sector servicios, hemos implementado una nueva vía de comunicación con la ciudadanía en los cuatro distritos», concluye García Peñil.