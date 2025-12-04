Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las directivas de Laurak Bat, Ana Etxabe, Mari Carmen Mogilnicki y Eider Mohedano brindan con el concejal Mikel García Peñil por la Navidad.

Pasaia

Pasaia enciende este viernes el nuevo alumbrado navideño de sus calles

El Ayuntamiento ha adquirido este luces que se han colocado en lugares «estratégicos» elegidos por Laurak Bat

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49

Comenta

El convenio de colaboración firmado en verano por el Ayuntamiento y la asociación de comercio, hostelería y servicios de Pasaia, Laurak Bat se traduce ... en nuevos avances. Hay que recordar que su objetivo es reforzar las relaciones entre el sector comercial y el Consistorio, creando iniciativas para impulsar la actividad económica del comercio pasaitarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  10. 10

    El consorcio vasco gana la puja a los grandes fondos para comprar la antigua Ibermática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pasaia enciende este viernes el nuevo alumbrado navideño de sus calles

Pasaia enciende este viernes el nuevo alumbrado navideño de sus calles