Pasaia Badia Aktiboa, el modelo local de deporte inclusivo se muestra en Europa

Pasaia Badia Aktiboa ha representado a los Servicios de Orientación de Actividad Física y Deporte de Oarsoaldea en la conferencia de clausura del proyecto ... All Stars en Bruselas, dando a conocer los planes y políticas públicas de actividad física que impulsa el Ayuntamiento de Pasaia.

La jornada se celebró el pasado 21 de noviembre en la capital belga bajo el lema 'Buenas prácticas de estilos de vida activos en las políticas deportivas locales: gobernando la integración de grupos marginados en el deporte'. En el encuentro participaron representantes de instituciones, investigadores y administraciones locales de distintos países europeos para compartir «iniciativas exitosas en favor de la inclusión y la salud».

La técnica de Deportes del Ayuntamiento de Pasaia, Sara Dorronsoro, y los coordinadores del Servicio de Orientación de Actividad Física y Deporte, Xabi Rodríguez y Maddi Marquet, estuvieron presentes en el acto dando cuenta de los programas «modélicos» de actividad física que se desarrollan tanto en esta localidad como en el resto de la comarca de Oarsoaldea.

El objetivo del proyecto All Stars es analizar las buenas prácticas de promoción de estilos de vida activos en las políticas deportivas locales, prestando especial atención a las iniciativas dirigidas a la integración en el deporte de colectivos en riesgo de exclusión.

En este contexto, los tres servicios de orientación de Oarsoaldea destacaron entre las experiencias y proyectos investigados.

Ejemplo de compromiso

Entre los resultados de las propuestas que se presentaron en la jornada, los investigadores de la Universidad del País Vasco Ekain Zubizarreta e Irantzu Ibáñez tomaron como referente el Servicio de Orientación Deportiva de Pasaia como «ejemplo de compromiso y ejemplaridad de una administración local».

Los resultados de Alemania, España, Noruega, Holanda y Polonia fueron desvelados por investigadores de cada país y cada iniciativa tuvo margen para presentar su trabajo.

«Hemos tenido la oportunidad de llevar el proyecto de Oarsoaldea al corazón de Europa», señalan los orientadores. «Ha sido enriquecedor conocer otros proyectos a nivel europeo y compartirlos con representantes de otros países sobre las oportunidades y retos que pueden tener los proyectos», añade el técnico deportivo.

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pasaia, Julen Rodríguez, declara que «no basta con fomentar el deporte; es fundamental aportar recursos y, sobre todo, desarrollar políticas deportivas dirigidas a las personas con menos posibilidades. Pasaia se está convirtiendo en un referente en este ámbito y en ese camino seguiremos trabajando, entendiendo el deporte y la actividad física como un derecho universal».

En la jornada, el ponente Iñaki Iturrioz manifestó la necesidad de poner el foco en las personas sedentarias y canalizar iniciativas pensadas para dichas personas. En esa línea seguirá trabajando Pasaia.