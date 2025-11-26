Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los participantes en la conferencia de clausura del proyecto All Stars celebrada el pasado viernes en Bruselas.

Pasaia

Pasaia Badia Aktiboa, el modelo local de deporte inclusivo se muestra en Europa

Una delegación de la iniciativa ha visitado Bruselas para informar sobre los planes de actividad física existentes en la localidad

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:56

Comenta

Pasaia Badia Aktiboa ha representado a los Servicios de Orientación de Actividad Física y Deporte de Oarsoaldea en la conferencia de clausura del proyecto ... All Stars en Bruselas, dando a conocer los planes y políticas públicas de actividad física que impulsa el Ayuntamiento de Pasaia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pasaia Badia Aktiboa, el modelo local de deporte inclusivo se muestra en Europa

Pasaia Badia Aktiboa, el modelo local de deporte inclusivo se muestra en Europa