Pasai San Pedro acogerá una exposición de coches de diseño y exclusivos

Pasai San Pedro se convertirá durante el sábado y el domingo en el epicentro de espectáculos relacionados con el motor. El municipio apostará por ... un evento innovador en el que el automóvil será el gran protagonista, con la exposición de los últimos diseños y modelos de coches modificados. Se trata de una iniciativa de la asociación Sweetmeet que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pasaia.

El concejal de Cultura y Patrimonio, Aitor Brion, señala que «se trata de un evento cultural y automovilístico, realmente significativo para Pasaia».

«Serán cerca de 50 vehículos tuneados los que se podrán contemplar durante gracias a este evento. No solo atraerá a los amantes del motor a San Pedro, sino también a todas aquellas personas curiosas que se acerquen a disfrutar del ambiente y de la exposición de vehículos», manifiesta el edil.

Por su parte, Miguel Mari Torrea, teniente alcalde de San Pedro, considera que «la lonja pesquera de San Pedro es un escaparate perfecto para una cita así. Atraerá a aficionados y visitantes al pueblo, sin embargo, hay que advertirles de que se acerquen en transporte público, ya que de lo contrario tendrán dificultades para aparcar en el pueblo si se acercan en coche».

Finalmente, el concejal Aitor Brion subraya que «este evento refuerza la programación cultural y de ocio de Pasaia, y supone un paso más en nuestra apuesta por actividades innovadoras y de gran atractivo para vecinos y visitantes. Invitamos a todas las personas aficionadas al motor y al público en general a disfrutar de esta cita única».

La exposición se podrá visitar el sábado, entre las 10.00 hasta las 22.00 horas, y el domingo, desde las 10.00 y hasta las 17.00 horas. Además, el domingo, a las 15.00 horas, la Asociación Sweetmeet repartirá un total de cuatro premios a los mejores coches de la muestra, valorando cada preparación y cada uno de los trabajos realizados en el vehículo.