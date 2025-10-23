Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Los concejales Aitor Brion y Miguel Mari Torrea y los miembros de Sweetmeet, Joana Bulman, Jon Santamaría, Alberto Bulman y Egoitz Gómez.

Pasaia

Pasai San Pedro acogerá una exposición de coches de diseño y exclusivos

La muestra, que podrá visitarse durante este fin de semana, reunirá cerca de medio centenar de vehículos modificados

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

Comenta

Pasai San Pedro se convertirá durante el sábado y el domingo en el epicentro de espectáculos relacionados con el motor. El municipio apostará por ... un evento innovador en el que el automóvil será el gran protagonista, con la exposición de los últimos diseños y modelos de coches modificados. Se trata de una iniciativa de la asociación Sweetmeet que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pasaia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pasai San Pedro acogerá una exposición de coches de diseño y exclusivos

Pasai San Pedro acogerá una exposición de coches de diseño y exclusivos