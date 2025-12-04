Nuevo refuerzo en el SAC de Trintxerpe-San Pedro para el reparto de tarjetas de residente

E. V. PASAIA. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha comenzado a distribuir las tarjetas de la tercera y última fase de la ordenanza de aparcamiento de Pasaia. Por ello, se van a volver a implementar refuerzos de tarde en la oficina del SAC de Trintxerpe-San Pedro.

De este modo, los días 9 y 11, las oficinas de Antxo y Donibane abrirán de 08.00 a 14.00 horas; y la de Trintxerpe-San Pedro, de 08.00 a 18.00. Los días 10 y 12, las oficinas de Antxo, Donibane y Trintxerpe-San Pedro abrirán de 08.00 a 14.00 horas. El Ayuntamiento recuerda que los vecinos que tengan preparada la tarjeta recibirán un mensaje SMS en el número de teléfono indicado en la solicitud.

Si alguien que ha recibido el mensaje no puede acudir a la oficina, puede pedir a otra persona que acuda en su nombre. En este caso, se deberá presentar en ventanilla el documento de apoderamiento debidamente cumplimentado y fotocopia del DNI del solicitante por ambas caras.

La implementación de las zonas de la tercera fase (Trintxerpe completo, San Pedro completo y Donibane completo) comenzará el próximo 15 de diciembre. Al igual que en las fases y zonas anteriores, a los vehículos mal estacionados se les pondrá inicialmente avisos no sancionadores. Más concretamente, para facilitar la adaptación de los vecinos, no se interpondrán sanciones hasta el 9 de enero de 2026.