Pasaia

Nueva sesión formativa para asociaciones y colectivos ciudadanos

E. V.

Pasaia.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:14

El Ayuntamiento ha organizado para los días 17 y 24 el curso 'Obligaciones legales de las asociaciones y claves para su gestión', dirigido a asociaciones y colectivos ciudadanos. Se desarrollará, de 18.00 a 20.00 horas, en la Kultur Etxea de Antxo.

Este es el cuarto de una serie de cursos organizados conjuntamente por el Departamento de Buen Gobierno e Innovación Político-Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Pasaia. Entre los pasados meses de marzo y mayo se organizaron tres cursos de formación: 'Claves para el fomento de la acción comunitaria', 'Equipos eficientes' y 'Equipos sanos'.

A la vista de que la inscripción de los cursos organizados fue amplia y han recibido una buena valoración, se ha organizado el cuarto y último curso de este año. Tendrá las mismas características que los cursos anteriores, con una duración de cuatro horas e inscripción gratuita.

