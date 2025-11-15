Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pasaia

Los músicos de Pasaia se sumarán la próxima semana a la celebración de Musikalean

E.V.

pasaia.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:14

Comenta

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la Asociación de Escuelas de Música del País Vasco ha puesto en marcha un año más la iniciativa Musikalean en la que participarán unas 60 escuelas de música. De esta manera, entre el 17 y el 21 de noviembre, más de 1.700 alumnos y profesores sacarán la música a la calle en un ambiente festivo.

Los trikitilaris de la Escuela Municipal de Música y Danza de Pasaia Juanje Neira saldrán este próximo martes, a las 19.00 horas, y los txistularis, el viernes 21, a las 18.00 horas. Estos grupos saldrán del barrio de Andonaegi para recorrer las principales calles de Trintxerpe. En caso de lluvia, actuarán en la plaza Serafín Esnaola.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los músicos de Pasaia se sumarán la próxima semana a la celebración de Musikalean