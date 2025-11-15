Los músicos de Pasaia se sumarán la próxima semana a la celebración de Musikalean

E.V. pasaia. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la Asociación de Escuelas de Música del País Vasco ha puesto en marcha un año más la iniciativa Musikalean en la que participarán unas 60 escuelas de música. De esta manera, entre el 17 y el 21 de noviembre, más de 1.700 alumnos y profesores sacarán la música a la calle en un ambiente festivo.

Los trikitilaris de la Escuela Municipal de Música y Danza de Pasaia Juanje Neira saldrán este próximo martes, a las 19.00 horas, y los txistularis, el viernes 21, a las 18.00 horas. Estos grupos saldrán del barrio de Andonaegi para recorrer las principales calles de Trintxerpe. En caso de lluvia, actuarán en la plaza Serafín Esnaola.