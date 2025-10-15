La marea roxa ha tomado las calles de Benidorm

E. V. PASAIA. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Una representación de la marea roxa, el nutrido grupo de acérrimos seguidores del club de remo San Juan Koxtape, ha viajado a Benidorm dispuesta a disfrutar de unas más que merecidas vacaciones. Durante su estancia en esta localidad de la Costa Blanca, sus integrantes no han dudado en vestirse de rosa para mostrar su apoyo incondicional a quienes reman en las totas de la Erreka y la Batelerak.

Al grito de «¡Aúpa SanJuan!', su marcha por las calles de la población no ha pasado inadvertida para el resto de habitantes y visitantes.