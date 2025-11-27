Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Diferentes agentes y ciudadanos durante una recogida de basura marina celebrada en la cala Alabortza de Donibane en 2023. VIÑAS

Pasaia

Itsas Zaintza Sarea anuncia una recogida de basura marina en seis localidades

La red liderada por el Mater en la que se incluyen 50 agentes intervendrá en Pasaia, Donostia, Hondarribia, Zarautz, Deba y Zumaia

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

Medio centenar de agentes que viven, disfrutan y conocen el mar forman parte de la red pionera de vigilancia marina Itsas Zaintza Sarea, una ... red creada desde el barco museo ecoactivo Mater, con la colaboración del departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con el fin de «contribuir en la conservación del mar, poniendo en valor el conocimiento, el esfuerzo y el compromiso de los agentes implicados». Juntos tomarán parte en la iniciativa convocada para este mismo sábado que se incluye en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos.

