Itsas Zaintza Sarea anuncia una recogida de basura marina en seis localidades

Medio centenar de agentes que viven, disfrutan y conocen el mar forman parte de la red pionera de vigilancia marina Itsas Zaintza Sarea, una ... red creada desde el barco museo ecoactivo Mater, con la colaboración del departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con el fin de «contribuir en la conservación del mar, poniendo en valor el conocimiento, el esfuerzo y el compromiso de los agentes implicados». Juntos tomarán parte en la iniciativa convocada para este mismo sábado que se incluye en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos.

Será a partir de las 11.00 horas cuando se sumen a la celebración de las nueve recogidas de basura marina simultáneas que tendrán como escenario Pasaia, Donostia, Hondarribia, Zarautz, Deba y Zumaia. En cada una de estas seis localidades existen puntos «estratégicos» de acumulación de residuos marinos, establecidos previamente gracias al conocimiento de los agentes de esta red.

Según explica la tripulación del Mater, la de mañana será «una fecha especial» en la que se podrá actuar por la conservación del mar «de manera directa y abierta», con el objetivo de «mantener el entorno natural limpio y generar conciencia sobre el impacto de los residuos en el medio ambiente».

Invitación a la ciudadanía

Itsas Zaintza Sarea invita a toda la comunidad guipuzcoana a no dejar pasar la oportunidad de participar en «la gran recogida», que se traducirá en «un esfuerzo colaborativo en favor de la conservación del mar». Asimismo, se realiza un llamamiento especial a las entidades marítimas que se preocupan por el estado del mar, reconociendo su «invaluable» conocimiento para esta causa y alentándolas a formar parte activa de la red de apoyo ya en funcionamiento.

Se trata de una iniciativa participativa para entidades marítimas que quieran unir fuerzas a favor de la conservación del mar. Todas aquellas personas interesadas tanto en participar en la actividad como en unirse a la red pueden contactar a través de la dirección de correo electrónico itsaszaintzasarea@mater.eus o llamando al 619 814 225.