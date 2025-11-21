Ikuska celebra este sábado su gala de clausura con la entrega de 6.000 euros en premios

La XXVII Muestra Internacional de Cortometraje de la Bahía de Pasaia, Ikuska, baja hoy, sábado, el telón con la celebración de su gala de clausura. ... La Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe se convierte, a partir de las 19.00 horas, en escenario de la entrega de premios.

En su palmarés, habrá distinciones para un total de siete categorías diferentes. Se trata de la de mejor cortometraje Ikuska 2025 (dotado de 1.500 euros), mejor interpretación (1.000 euros), mejor corto de animación (500 euros), premio del público (500 euros), premio Mintzagun (1.000 euros), premio Femenino Plural (1.000 euros) y premio de la juventud (500 euros).

A estos galardones, que suman 6.000 euros, hay que añadir el entregado días atrás al mejor 'corto' de la sección Femenino Plural. El ganador ha sido 'Lencería Milagros', de la directora Jana Moreno. Como ya es habitual, la asociación de mujeres Bekoz Beko, con sede en Pasai Antxo, hizo entrega de este premio a la responsable de la producción.

Últimas proyecciones

La última edición de Ikuska vivió el pasado día 14 su pistoletazo de salida. Desde entonces, los cinéfilos han podido disfrutar de una «variada» programación, que se ha traducido en la proyección de un total de 67 cortometrajes distribuidos en diferentes secciones.

La muestra está organizada por el Ayuntamiento de Pasaia y la asociación Trintxer Kulturala. Este año, en ella han participado cineastas de diversos países, como Francia, Bélgica, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Reino Unido, Chile y Portugal.

Ikuska se despide hasta el año que viene con una gala abierta al público que presentará el periodista de Euskal Telebista Luisma Laboa. Tras la entrega de cada uno de los galardones, se volverán a proyectar los distintos cortometrajes para que los espectadores tengan la oportunidad de conocer o volver a ver las creaciones que han resultado premiadas