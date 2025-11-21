Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Responsables de Ikuska, autoridades e integrantes de Bekoz Beko en la entrega del premio a Jana Moreno.
Pasaia

Ikuska celebra este sábado su gala de clausura con la entrega de 6.000 euros en premios

El cortometraje 'Lencería Milagros', de la directora Jana Moreno, ha sido el ganador de la sección Feminino Plural

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

La XXVII Muestra Internacional de Cortometraje de la Bahía de Pasaia, Ikuska, baja hoy, sábado, el telón con la celebración de su gala de clausura. ... La Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe se convierte, a partir de las 19.00 horas, en escenario de la entrega de premios.

Ikuska celebra este sábado su gala de clausura con la entrega de 6.000 euros en premios

