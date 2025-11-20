Homenajean a la Sociedad Recreativa Sanpedrotarra por el centenario de su fundación

La gente de San Pedro siempre acoge todas las actividades que se desarrollan en su distrito «con los brazos abiertos» y agradece «a todos los ... que se sacrifican por enriquecer social y culturalmente a nuestro pueblo». Así lo manifiesta José Ignacio Elortegi, miembro de Ondartxo Elkartea, quien añade que «el origen de este 'herrilana' se remonta a nuestros antepasados».

La primera sociedad de la que tienen constancia en el pueblo es la Sociedad Recreativa y Deportiva Sanpedrotarra fundada en 1925. Tenía su sede en la planta baja del número 55 de la calle San Pedro. El local era la bodega de La Fonda del Puerto.

Consolidada la sociedad, piden al Ayuntamiento de Pasaia autorización para su apertura el día 2 de noviembre de 1925, recibiendo la misma el 5 del mismo mes. La inauguración se lleva a cabo el domingo siguiente, con un programa festivo «muy completo»: «A las seis de la mañana se despertará al pueblo con una alegre diana ejecutada por los dulzaineros de Antxo. A las nueve y media la comitiva se trasladará a la iglesia parroquial donde se bendecirá la bandera de la sociedad y se celebrará una misa solemne cantándose la de Refice por elementos del pueblo. A la una se celebrará un gran banquete al que se han inscrito, casi en su totalidad y algunos foráneos».

Organizaba prácticamente toda la vida cultural de aquella época, como los partidos de fútbol y de pelota e incluso las regatas, con la puesta en marcha de las fiestas. Cumplía, así mismo, con las funciones religiosas, organizando y participando en las procesiones, tanto en tierra como por la mar.

Igualmente, en San Pedro la primera constancia que se tiene de la organización de la comparsa de Iñude eta Artzaiak, data de una presentación de la misma en las fiestas de San Fermín de Pasai Antxo el día 7 de julio de 1927, tal y como lo recoge la edición del periódico de la época El País Vasco de fecha 9 de julio.

Relato, fotos y música

Este año se cumplen, por lo tanto, cien años de la inauguración de la Sociedad Recreativa Sanpedrotarra, «cuyo final intuimos se debió al inicio de la contienda bélica». «En esta 40 Semana Músico-Coral hemos considerado conveniente desempolvar parte de nuestra historia con nuestro recuerdo y agradecimiento para todos ellos», indica Elortegi.

El acto, que se llevará a cabo este viernes a partir de las 20.00 horas, en la iglesia de Pasai San Pedro, constará de la narración de capítulos referentes a este hecho, acompañado de algunas fotografías y con las canciones de Arando Txiki Abesbatza, formado en nuestro pueblo con una docena de coralistas pasaitarras en 2024. Cuentan con un amplio repertorio, con una especial dedicación a las habaneras, género que sienten como propio por su profunda conexión con la tradición marinera de nuestro pueblo.

La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo del templo.