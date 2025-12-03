El Gobierno Vasco inicia el procedimiento para declarar Pasaia como zona tensionada

PasaiaEl Gobierno Vasco inicia el procedimiento para declarar Pasaia como zona tensionada
E. V.
PASAIA.
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:27
El Gobierno Vasco ha dado inicio al procedimiento para la declaración del municipio de Pasaia como zona de mercado residencial tensionado. El diagnóstico realizado por el Ayuntamiento en los últimos meses y el plan de acción presentado permitirá a la localidad iniciar la implantación de medidas específicas en materia de vivienda, como la limitación de los precios de alquiler y la estabilización de los contratos. Así lo informa el equipo de Gobierno municipal.
Pasaia es una de las localidades guipuzcoanas con mayor presión de los costes del alquiler: los gastos en vivienda suponen el 35,9% de los ingresos medios de los hogares, superando ampliamente el límite que establece la ley para la denominación de «zona tensionada»", que es del 30%. Ante esta situación, el Ayuntamiento presentó una solicitud oficial para este nombramiento, reconocimiento al que el Gobierno Vasco ya ha dado luz verde.
El anuncio de la aprobación se someterá a información pública durante 20 días para alegaciones y aportaciones. Transcurrido dicho plazo, con la entrada en vigor del nombramiento, Pasaia procederá a incidir en el mercado de la vivienda.