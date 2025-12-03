El Gobierno Vasco inicia el procedimiento para declarar Pasaia como zona tensionada

E. V. PASAIA. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El Gobierno Vasco ha dado inicio al procedimiento para la declaración del municipio de Pasaia como zona de mercado residencial tensionado. El diagnóstico realizado por el Ayuntamiento en los últimos meses y el plan de acción presentado permitirá a la localidad iniciar la implantación de medidas específicas en materia de vivienda, como la limitación de los precios de alquiler y la estabilización de los contratos. Así lo informa el equipo de Gobierno municipal.

Pasaia es una de las localidades guipuzcoanas con mayor presión de los costes del alquiler: los gastos en vivienda suponen el 35,9% de los ingresos medios de los hogares, superando ampliamente el límite que establece la ley para la denominación de «zona tensionada»", que es del 30%. Ante esta situación, el Ayuntamiento presentó una solicitud oficial para este nombramiento, reconocimiento al que el Gobierno Vasco ya ha dado luz verde.

El anuncio de la aprobación se someterá a información pública durante 20 días para alegaciones y aportaciones. Transcurrido dicho plazo, con la entrada en vigor del nombramiento, Pasaia procederá a incidir en el mercado de la vivienda.