Pasaia

Finalizan los trabajos para mejorar el acceso al polideportivo Larrabide

E. V.

pasaia.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

Durante las últimas semanas, el Ayuntamiento ha llevado a cabo trabajos de mejora de la accesibilidad a las gradas del polideportivo municipal de Larrabide, en Donibane. Anteriormente, el camino tenía mucha pendiente y la accesibilidad a la grada norte no era la «adecuada». Así lo informa el Consistorio mediante una nota de prensa.

Tras desbrozar la zona, se ha habilitado un camino de hormigón a la misma cota de la entrada. De esta manera, todo el camino es en la actualidad horizontal y se ha logrado «mejorar la accesibilidad» tanto para personas que utilizan sillas de ruedas como para sillas empleadas con niños de corta edad.

El Ayuntamiento ha invertido un total 6.242,39 euros para realizar estos trabajos (IVA incluido).

Obra en Trintxerpe

También ha finalizado ya la intervención destinada a reparar la calzada entre la Avenida de Ulía 1 y la calle Azkuene, a la altura del paso de peatones que parte de las cercanías del parque infantil.

Para llevar a cabo estas reparaciones en el firme, el Ayuntamiento ha invertido un total de 7.399,15 euros. La actuación comenzó el pasado 28 de octubre y concluyó tres días más tarde, abriéndose de nuevo al paso de vehículos y peatones.

Por otro lado, los trabajos puestos en marcha en el parque continúan con la instalación de nuevos elementos.

Te puede interesar

