EAJ-PNV plantea propuestas para unas ordenanzas fiscales «más justas y sostenibles»

Elena Viñas PASAIA. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:21

El grupo municipal de EAJ-PNV ha presentado una serie de aportaciones y consultas a la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales de Pasaia para el ejercicio 2026, con el objetivo de «avanzar hacia una fiscalidad más justa, social y adaptada a la realidad de Pasaia».

«Somos conscientes de que el margen que tenemos de cara a la modificación de impuestos es muy limitado, pero creemos que hay que dejarse de eslóganes y palabras grandilocuentes, y empezar a avanzar de manera firme hacia una fiscalidad más justa, verde y que proteja a las familias, especialmente a las más vulnerables. Por eso, entendemos que la propuesta se alinea con esos objetivos y supondría dar los primeros pasos en esa dirección», señala la portavoz jeltzale Loreto Osa.

Entre las medidas planteadas, EAJ-PNV propone ampliar las bonificaciones existentes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que actualmente solo contemplan un 50% para viviendas incluidas en programas de alquiler, para beneficiar también a familias numerosas, personas y familias vulnerables, así como a quienes apuesten por el autoconsumo solar.

Así mismo, considera excesivo el recargo del 150% planteado para viviendas vacías. Entienden que esa medida por sí misma tendría un efecto más recaudatorio que de sensibilización hacia el alquiler de las viviendas vacías. Por tanto, aboga por una aplicación «progresiva» y acompañada de medidas «complementarias». Además, entiende que las excepciones planteadas por el Gobierno de EH Bildu son «farragosas» y pueden generar conflictos en su interpretación.

Bonificación en obras

En cuanto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), plantea una bonificación del 50% en obras menores para la instalación de cargadores eléctricos en garajes, incentivando así el uso de vehículos sostenibles. «Son cada vez más las familias que apuestan por la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, por lo que entendemos que el Ayuntamiento también debe apostar por bonificar las energías más limpias. Por tanto, nos parece justo que se bonifique el impuesto para la instalación de cargadores eléctricos», apunta Osa.

En lo referido a tasas de recogida de residuos, EAJ-PNV defiende la necesidad de continuar con las campañas de sensibilización para mejorar los datos de reciclaje y disminuir los residuos. Pero además de eso, «entendemos que es necesario establecer incentivos y bonificar a quienes más reciclan y menos residuos generan, proponiendo un 20% de bonificación para los hogares que utilicen frecuentemente el contenedor de orgánico». También solicita una distribución más equitativa de la carga entre hogares y actividades comerciales, así como una mayor transparencia en el cálculo del incremento de la tasa.

Finalmente, Osa subraya que la propuesta presentada es «una sencilla muestra de que con poco se puede alcanzar mucho», pero recalca la necesidad e importancia de revisar en profundidad todas las ordenanzas fiscales para adaptarlas a la realidad actual de Pasaia y garantizar la sostenibilidad y calidad de los servicios municipales. Reitera igualmente su compromiso para con la ciudadanía y muestra una vez más su voluntad para «colaborar en beneficio de nuestro pueblo».