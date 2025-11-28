EAJ-PNV acusa a EH Bildu de «generar el caos» con la ordenanza de aparcamiento

La falta de aparcamiento no es un problema nuevo en Pasaia. «Se trata de un problema tremendamente complejo, ya que el municipio no dispone ... de apenas espacio físico para crecer, por lo que no entendemos que durante años EH Bildu haya hecho falsas promesas y prometido soluciones a este problema», critica la portavoz del EAJ-PNV en el Ayuntamiento, Loreto Osa.

Según explica la jeltzale a través de una nota de prensa, «es evidente que las soluciones mágicas prometidas ahora se les están viniendo de vuelta». Desde EAJ-PNV recuerdan que ya ha pasado un año desde la aprobación inicial de la ordenanza de aparcamiento y denuncian que aún no está completamente implementada.

Osa asegura que «resulta doblemente grave que, a menos de seis meses de iniciar su implementación, ya hayan tenido que modificar la ordenanza».

Denuncia que las tarjetas están llegando tarde, no hay información clara sobre la implementación de la ordenanza y gran parte de la ciudadanía no tiene claras las zonas exclusivas para residentes, mixtas o libres. «Es evidente que no se ha alcanzado ningún acuerdo con la Autoridad Portuaria, lo que genera una gran indefensión para la ciudadanía, ya que no ha habido ninguna explicación formal sobre el alcance de las medidas cautelares impuestas», añade.

Loreto Osa lamenta que desde el grupo municipal de EAJ -PNV solicitaron un informe jurídico sobre el alcance de dichas medidas y, «como es habitual, por parte del Gobierno Municipal de EH Bildu y Podemos, se nos aseguró que se nos iba a remitir el informe e incluso se nos propuso la celebración de una reunión con el responsable jurídico municipal, pero a pesar de haber transcurrido más de un mes desde dicha solicitud, no hemos recibido ninguna noticia».

«Sin ningún tipo de rigor»

Para EAJ-PNV, se trata de «una improvisación tras otra». «Y, como es obvio, cuando planteas propuestas de envergadura, es fundamental que esas propuestas estén previamente trabajadas y consensuadas, ya que de lo contrario sucede lo que está pasando actualmente en Pasaia. De hecho, en Antxo ya han tenido que implementar una modificación en la zona de residentes, debido a que no se habían calculado correctamente las plazas de residentes y, según las propias palabras del equipo de Gobierno, sobraban espacios para residentes», declaran.

Los jeltzales señalan que «desde el Gobierno nos dicen que es una ordenanza viva susceptible a cambios», pero lamentan que en la práctica «se esté jugando a la improvisación continua, sin ningún tipo de rigor».

Otro claro ejemplo de este «despropósito» es el problema que se encuentran comercios y hosteleros, que ven que muchos de sus clientes no van a poder acceder a sus negocios por no disponer de aparcamiento. Los horarios de las zonas mixtas «no cubren los horarios comerciales y tampoco los fines de semana». Por tanto, al no haber tampoco espacios de aparcamiento regulado, «va a suponer consecuencias fatales para nuestro tejido comercial y hostelero».

«Entendemos que es necesario priorizar el aparcamiento para la ciudadanía pasaitarra, pero no se debe olvidar que no se ha de descuidar la actividad económica, ya que cumple una función esencial en el municipio» advierte Loreto Osa.

Desde EAJ-PNV se entiende la necesidad de regular esta situación, pero, tal y como se ha emplazado en numerosas ocasiones al Gobierno de Teo Alberro, era necesario realizar un estudio previo serio sobre las plazas de aparcamiento existentes, haciendo una previsión a medio plazo, antes de someter a la ciudadanía a mayor confusión y tener que acumular constantes improvisaciones. «No existen datos sobre cuántas plazas de residentes se han pintado, no existe trabajo ni previsión rea, y por eso, en seis meses de funcionamiento parcial de la ordenanza ya se ha tenido que modificarla», lamentan los jeltzales.

Abiertos al consenso

En palabras de la portavoz jeltzale, «lo que más nos entristece es que en vez de tratar de llegar a consensos para solucionar un problema, se han obcecado y, lejos de consensuar cualquier medida, están gobernando a golpe de decretos de alcaldía, lo que supone una huida hacia adelante en lugar de afrontar los problemas y tratar de poner soluciones», señala.

Pese a todo ello, Loreto Osa tiende la mano al Gobierno municipal y recalca: «EAJ-PNV siempre estará dispuesto a trabajar y alcanzar acuerdos, pero jamás contribuiremos a blanquear o justificar semejante despropósito».