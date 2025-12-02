Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasaia

El Donibane Kalaburtza sumó un punto y sigue en la parte alta de la clasificación

E. V.

pasaia.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:18

El Donibane Kalaburtza cerró el pasado fin de semana con sensaciones variadas, aunque manteniéndose firme en la parte alta de la clasificación.

El primer equipo del club de balonmano nacido al este de la bahía de Pasaia sumó un valioso punto ante el Elgoibar en un duelo que resultó muy igualado.

Los rosas comenzaron el encuentro dominando, sólidos en defensa y con las ideas claras en ataque, lo que les permitió llegar al descanso con una renta de un total de cuatro tantos.

La buena dinámica continuó tras el paso por vestuarios y el marcador llegó a reflejar un claro 17-10, pero el empuje visitante fue creciendo hasta culminar la remontada con un gol sobre la bocina que selló el 25-25 final reflejado en el marcador.

Otros resultados

Por su parte, el segundo equipo masculino del Donibane Eskubaloia sí logró un triunfo contundente por 31-18 en su última jornada. Lo hizo frente a un Leizaran mermado por las bajas, sin opciones ante un Donibane muy serio y superior durante todo el encuentro.

El lado amargo lo protagonizó en esta ocasión el equipo femenino, que, pese a completar un gran partido, cayó en Bergara por 25-21, mientras que el conjunto cadete no pudo frenar a un Usurbil muy resolutivo que se hizo con la victoria por 31-17.

