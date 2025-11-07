Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los rosas junto con las remeras de la trainera Batelerak.

Pasaia

El Donibane Kalaburtza lidera la clasificación general

E. V.

PASAIA.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El Donibane Kalaburtza de Pasaia sigue ampliando su racha triunfal: cinco jornadas y cinco victorias. Se mantienen en el liderato con claridad y aumentando la distancia frente a sus rivales.

En el último encuentro, los sanjuandarras vencieron al Corazonistas de Vitoria por 31-27. Fue un partido más ajustado de lo esperado en el que los rosas tuvieron que sudar hasta los últimos minutos para certificar el triunfo. En ese mismo partido se rindió homenaje al equipo Batelerak por su reciente ascenso a la Liga Euskotren.

Otros resultados

Durante la misma mañana, el equipo femenino logró imponerse al Hernani para seguir escalando puestos en la clasificación. El segundo equipo masculino también salió victorioso en la difícil cancha del Saieko en Donostia y el conjunto cadete superó al Egia. El club rosa cerró así un nuevo fin de semana redondo, sumando cuatro victorias en los cuatro encuentros disputados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Donibane Kalaburtza lidera la clasificación general

El Donibane Kalaburtza lidera la clasificación general