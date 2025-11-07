El Donibane Kalaburtza lidera la clasificación general

E. V. PASAIA. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El Donibane Kalaburtza de Pasaia sigue ampliando su racha triunfal: cinco jornadas y cinco victorias. Se mantienen en el liderato con claridad y aumentando la distancia frente a sus rivales.

En el último encuentro, los sanjuandarras vencieron al Corazonistas de Vitoria por 31-27. Fue un partido más ajustado de lo esperado en el que los rosas tuvieron que sudar hasta los últimos minutos para certificar el triunfo. En ese mismo partido se rindió homenaje al equipo Batelerak por su reciente ascenso a la Liga Euskotren.

Otros resultados

Durante la misma mañana, el equipo femenino logró imponerse al Hernani para seguir escalando puestos en la clasificación. El segundo equipo masculino también salió victorioso en la difícil cancha del Saieko en Donostia y el conjunto cadete superó al Egia. El club rosa cerró así un nuevo fin de semana redondo, sumando cuatro victorias en los cuatro encuentros disputados.