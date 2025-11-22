La Diputación destina 400.000 euros al mantenimiento de espacios portuarios

El departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa va a otorgar 400.000 euros al Ayuntamiento de Pasaia ... para que lleve a cabo trabajos de mantenimiento y conservación de espacios portuarios abiertos a la ciudadanía.

Así lo ha anunciado la diputada del área, Azahara Domínguez, que ha explicado que su departamento ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento que contempla la financiación de actuaciones como conservación, reparación, alumbrado, limpieza, jardinería y similares en los espacios portuarios cedidos para el disfrute público, como la plaza y la cubierta de la lonja, la cubierta de los almacenes de La Herrera; el muelle de Hospitalillo; el muelle de San Pedro; la zona de Torreatze-Ondartxo-Puntas; y la plaza Bizkaia.

Según explica la diputada, este convenio se enmarca en compromiso de su departamento con la regeneración de Pasaialdea y tiene como objetivo «continuar desarrollando un programa integral que permita en el corto y medio plazo la rehabilitación y recuperación de espacios urbanos y equipamientos degradados que, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, contribuyan al desarrollo territorial y al bienestar de la población, dentro de un objetivo global de regeneración económica, urbanística, social y cultural».

Compromiso estratégico

Azahara Domínguez remarca que este convenio «refrenda el compromiso que desde el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio tenemos con la mejora de la calidad de vida de los pasaitarras y vecinos del entorno».

En este sentido, recuerda que desde que en el año 2018 se aprobó el Plan Especial del Puerto, desde su departamento se han venido realizando «importantes inversiones para que los espacios puerto-ciudad fuesen transformados y recuperados para el disfrute de la ciudadanía». En la actual legislatura, solo en convenios con el Ayuntamiento pasaitarra para el mantenimiento de espacios portuarios ha habilitado 1,2 millones de euros.

Además, en los últimos años se han invertido otros 6,8 millones en proyectos de regeneración urbana en el municipio y el proyecto de presupuestos de 2026 contempla 7,9 millones para Pasaia.

Espacios «dignificados»

«Las inversiones que hemos llevado a cabo en este tiempo, en colaboración con otras instituciones, han repercutido de forma clara en el bienestar de los pasaitarras, ya que se han podido dignificar espacios que antes estaban vetados a la ciudadanía al ser portuarios y que ahora, sin embargo, están dispuestos para el disfrute público. La lonja, con su plaza y su cubierta, el paseo peatonal de Trintxerpe o el paseo de Ondartxo son buen ejemplo de ello», señala la diputada.

Azahara Domínguez enfatiza que su departamento mantiene la apuesta por Pasaia: «Esperamos que pronto se empiecen a acometer las obras de urbanización de la parcela de Correos en Trintxerpe y la construcción de Adinberri va a ser la punta de lanza de la regeneración de esta zona. Por eso, continuaremos impulsando acuerdos interinstitucionales que permitan no solo la regeneración urbana de Pasaia, sino también su revitalización económica, cultural y social, revirtiendo así en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía».