«El desfile que organicé por el décimo aniversario de Sorika fue todo un éxito»

Han pasado algunos días del desfile de moda que Raquel Oliver celebró en el frontón Ibaiondo de Pasai Antxo, y la diseñadora aún se ... emociona al hablar de él. «Fue una pasada», asegura, mientras rememora el desarrollo de la iniciativa, en la que contó con la complicidad de multitud de profesionales de diversos ámbitos, familiares y amigos

Según explica la antxotarra a este periódico, «el desfile que organicé por el décimo aniversario de mi firma, Sorika, fue todo un éxito. Gustó mucho. El frontón estaba lleno de gente. Estoy muy contenta por la acogida que ha tenido».

Los asistentes tuvieron la oportunidad de comprobar cómo la aguja de Oliver transforma tanto a novias como a invitadas «en su mejor versión». Además, el desfile les tenía reservada una sorpresa: «Algo que nace de la misma mirada... pero desde un lugar completamente distinto».

Durante la pandemia del Covid, «todas aprendimos una verdad sencilla: queríamos sentirnos cómodas». Pero Raquel descubrió otra aún más poderosa, que la comodidad no está reñida con la elegancia. Y de esa idea nació el pequeño proyecto que vio la luz por primera vez en Ibaiondo. Se trataba de una colección de sudaderas «que no son sudaderas al uso».

«Son prendas que abrazan el cuerpo, lo estilizan y acompañan a mujeres reales en su día a día... desde una reunión de trabajo hasta un paseo por el puerto. Incluso pueden convertirse en el complemento perfecto para un vestido de novia», manifiesta su creadora.

Ideadas para «mujeres reales»

Esta nueva colección, la «más cómoda, la más libre y la más atrevida», está formada por un total de seis modelos diferentes. Cada uno lleva el nombre de una mujer «que ha dejado huella». La responsable de Sorika diseña de esta forma, «pensando en mujeres reales, con cuerpos distintos, historias distintas y belleza propia».

Las prendas que dan lugar a una nueva línea de negocio, denominada Sorika Iconic, llevan nombres como el de Marilyn, por inspirarse en el vestido vaporoso de corte al bies ideado en color marfil, con falda tableada que se elevaba sobre un respiradero de aire. «La sudadera es la versión más juvenil, más vestida, con una caída que ilumina la figura», apunta su autora.

El modelo bautizado como Amelia representa «un guiño a la aviación», dado que recuerda a la pionera de la aviación estadounidense que se hizo famosa a comienzos del siglo XX. «Mitad chaqueta, mitad sudadera. Es versátil, práctica y perfecta para el día a día», apunta la diseñadora antxotarra. La «más sport» es Katherine, que debe su nombre a la primera mujer que corrió una maratón con dorsal. «De corte oversize, con puños y cintura ajustada», es «cómoda, moderna y con carácter».

A las anteriores se suma Malala, «más cerrada, más envolvente». Esta prenda «que abraza el cuerpo y que desprende libertad y determinación» rinde homenaje a la activista paquistaní por la educación femenina. Frida, la pintora mexicana conocida por sus intensos autorretratos, es otra de las mujeres que han pasado a la historia y que recuerda Oliver a través de una de sus sudaderas, «diseñada para estilizar». «Las líneas se marcan, los volúmenes se equilibran y la silueta se realza», apunta.

Sorika completa la lista. Es la sudadera que lleva el nombre de sus diseños, los que crea en el taller que regenta en el barrio de Altza. Es la síntesis de su filosofía: «Diseño limpio, estructura elegante, comodidad que acompaña y detalles que revelan la personalidad de quien la viste». En definitiva, una prenda que demuestra que se puede ser práctica sin renunciar a la belleza.

