Eloísa Patat luce un diseño de Sorika en la pasarela habilitada en Ibaiondo. IRUDIGILE

Pasaia

«El desfile que organicé por el décimo aniversario de Sorika fue todo un éxito»

La diseñadora de moda antxotarra Raquel Oliver se muestra satisfecha por la acogida de la iniciativa en la que presentó su nueva colección de sudaderas

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14

Comenta

Han pasado algunos días del desfile de moda que Raquel Oliver celebró en el frontón Ibaiondo de Pasai Antxo, y la diseñadora aún se ... emociona al hablar de él. «Fue una pasada», asegura, mientras rememora el desarrollo de la iniciativa, en la que contó con la complicidad de multitud de profesionales de diversos ámbitos, familiares y amigos

Este contenido es exclusivo para suscriptores

