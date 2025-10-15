Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Pasaia

Crean un proyecto de infraestructura verde urbana y red de refugios climáticos

E. V.

pasaia.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47

Comenta

El Ayuntamiento puso en marcha el año pasado un proyecto de infraestructura verde urbana y red de refugios climáticos. Según informan desde el Consistorio, la infraestructura verde está formada por zonas con capacidad de ofrecer servicios ecosistémicos en el entorno urbano, que protegen y hacen más resiliente el municipio ante el cambio climático: jardines, parques, zonas verdes, huertas, árboles y espacios forestales, etc.

En cuanto a los refugios climáticos, se trata de espacios para la protección de la población de Pasaia frente a las olas de calor que se van a ir intensificando a causa del cambio climático; un mapa de zonas frescas y accesibles de la bahía tanto interiores como exteriores.

El Ayuntamiento ha querido dar especial importancia a la integración de la perspectiva ciudadana de Pasaia en el proyecto a través de diferentes sesiones de participación, como con la Mesa de Igualdad local, con los centros escolares, con las asociaciones de personas mayores, etc.

Asimismo, todas las personas de la localidad podrán enviar su opinión y aportaciones a través de un cuestionario. Para ello, se puede cumplimentar el disponible en la página web municipal antes del día 31. En el cuestionario se pueden consultar detalles e imágenes del proyecto.

Posteriormente, se analizarán las aportaciones recibidas y se realizará la presentación definitiva de la red de refugios climáticos el 20 de noviembre. El lugar y el horario se detallarán más adelante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  3. 3 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  7. 7 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  8. 8 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  9. 9

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crean un proyecto de infraestructura verde urbana y red de refugios climáticos