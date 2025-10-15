Crean un proyecto de infraestructura verde urbana y red de refugios climáticos

E. V. pasaia. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento puso en marcha el año pasado un proyecto de infraestructura verde urbana y red de refugios climáticos. Según informan desde el Consistorio, la infraestructura verde está formada por zonas con capacidad de ofrecer servicios ecosistémicos en el entorno urbano, que protegen y hacen más resiliente el municipio ante el cambio climático: jardines, parques, zonas verdes, huertas, árboles y espacios forestales, etc.

En cuanto a los refugios climáticos, se trata de espacios para la protección de la población de Pasaia frente a las olas de calor que se van a ir intensificando a causa del cambio climático; un mapa de zonas frescas y accesibles de la bahía tanto interiores como exteriores.

El Ayuntamiento ha querido dar especial importancia a la integración de la perspectiva ciudadana de Pasaia en el proyecto a través de diferentes sesiones de participación, como con la Mesa de Igualdad local, con los centros escolares, con las asociaciones de personas mayores, etc.

Asimismo, todas las personas de la localidad podrán enviar su opinión y aportaciones a través de un cuestionario. Para ello, se puede cumplimentar el disponible en la página web municipal antes del día 31. En el cuestionario se pueden consultar detalles e imágenes del proyecto.

Posteriormente, se analizarán las aportaciones recibidas y se realizará la presentación definitiva de la red de refugios climáticos el 20 de noviembre. El lugar y el horario se detallarán más adelante.