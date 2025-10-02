El concierto de Urtz previsto en San Pedro se traslada a Antxo por el tiempo

Teniendo en cuenta la previsión meteorológica para este fin de semana, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de trasladar el concierto de Urtz en ... las últimas horas. De este modo, el evento previsto para este sábado en San Pedro tendrá lugar en el frontón Ibaiondo de Antxo.

El horario también ha sufrido un pequeño cambio, ya que comenzará a las 19.30 horas. La entrada será gratuita hasta completar el aforo. «Hemos tomado la decisión con mucha pena porque teníamos una gran oportunidad para disfrutar de la actuación en San Pedro al aire libre, pero estamos convencidos de que los pasaitarras y demás personas que vengan de otras localidades disfrutarán mucho con el acto que ha preparado el grupo», declara el concejal de Cultura, Aitor Brion.

Cerca de 40 años de historia

Cuando se cumplen 37 años de su fundación en Pasaia, Urtz ofrecerá este concierto «especial» en su localidad natal. No será el habitual directo, sino «una noche especial de homenaje y reencuentro». Se traducirá en un repaso a toda la trayectoria del grupo, desde sus inicios hasta la actualidad, con la colaboración de diferentes agentes musicales y de danza de esta localidad. EiTB grabará el concierto al completo y más adelante lo emitirá en el programa 'Oholtzan'.

El grupo ha dejado claro que esta cita pasaitarra «no será un colofón», sino «un nuevo impulso para el futuro». A finales de año lanzarán una obra acústica y la presentarán en los teatros de Euskal Herria a lo largo de 2026, «marcando el inicio de una nueva etapa».

El Ayuntamiento solicita a las personas que tengan previsto acudir a la actuación desde el resto de distritos del municipio y de otras localidades que lo hagan en transporte público, para evitar problemas de falta de aparcamiento.

Ensayo general

En las últimas semanas, Urtz y los invitados especiales han realizado varios ensayos para la preparación del concierto. En estos ensayos ha quedado patente el conjunto musical y la sintonía entre músicos, confirmándose que todos esos elementos crearán «una atmósfera musical única». De hecho, algunas de las canciones del grupo se presentarán «de forma especial e innovadora», y toda su trayectoria se reflejará «de modo significativo» en el escenario.

El último ensayo general tuvo lugar el domingo en el Auditorio Juanba Berasategi de Donibane.