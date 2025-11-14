Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un operario municipal instala alumbrado de Navidad en Azkuene. VIÑAS

Pasaia

Comienza la instalación del alumbrado navideño

E. V.

PASAIA.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57

Figuras ligadas inevitablemente a las fiestas que se avecinan, elementos que se identifican con la vida en el mar y mensajes cargados de buenos deseos para la despedida del año. Son algunos de los motivos que han comenzado a repartirse durante esta semana por las principales calles de los cuatro distritos del municipio.

Los operarios del Departamento de Servicios, Redes y Mantenimiento del Ayuntamiento se ocupan, un año más, de instalar el alumbrado navideño que en las próximas semanas contribuirá a ambientar la bahía y a animar a realizar compras en los comercios locales.

