El Club de Lectura arranca con un libro de la escritora palestina Adania Shibli

Con el nuevo curso lectivo ya en marcha, el Club de Lectura en euskera que se desarrolla en las cuatro bibliotecas municipales de Pasaia, comenzará a funcionar este próximo mes de octubre. Como cada año, las sesiones serán abiertas y gratuitas para que los vecinos que lo deseen puedan sumarse a sus distintas citas.

Los asistentes trabajarán a lo largo del año con libros de diferentes estilos, algunos escritos por escritores vascos y otros que son traducciones. Todas las sesiones se desarrollarán a las 19.45 horas en las instalaciones de las bibliotecas de la localidad y las moderará el escritor pasaitarra Xabier Etxaniz Rojo.

La primera sesión, que tendrá lugar el 13 de octubre en la biblioteca de Pasai Antxo, se centrará en el libro 'Detaile xume bat' (en castellano, 'Un detalle menor'), de la escritora palestina Adania Shibli (Shibli-Umm al-Ghanam, 1974).

«Lo ideal es leer el libro con antelación, para poder opinar y charlar sobre el mismo con la ayuda del moderador»

La novela elegida centra su primera parte un año después de la guerra de 1948. Los soldados de una unidad militar de origen israelí destacada en el desierto del Néguev patrullan al atardecer la frontera sur del nuevo estado. En una de sus rondas, encuentran a una joven palestina entre las dunas. Tras apresarla y encerrarla en su campamento, la violan en grupo, la asesinan y, a continuación, deciden enterrarla en la arena.

La segunda parte está ambientada en la actualidad, cuando una joven de Ramala descubre por casualidad una escueta mención a aquel «detalle menor» de la historia palestina, ocurrido veinticinco años antes de que ella naciera. Obsesionada con lo ocurrido, investigará el crimen.

Desde el Ayuntamiento recuerdan a los vecinos de esta localidad que, para participar en el Club de Lectura, «lo ideal es leer el libro con antelación, para después poder opinar y charlar sobre el mismo con la ayuda del moderador».

La siguiente sesión se anuncia para el 10 de noviembre en la biblioteca de San Pedro. Entonces, se tratará 'Pleibak', de Miren Amuriza. Un mes más tarde, concretamente el 12 de diciembre, disertarán sobre 'Amorante frantsesa', de Miren Agur Meabe, en la biblioteca Ubera de Donibane.

Además, el 19 de enero abordarán, en la biblioteca de Trintxerpe, 'Francesco Pasqualen bosgarren arima' del escritor Unai Elorriaga. En cambio, el 13 de febrero volverán a reunirse en la biblioteca de San Pedro dispuestos a intercambiar impresiones sobre 'Cocacola bat zurekin', de Beñat Sarasola.

La programación continuará el 9 de marzo en la biblioteca de Trintxerpe, con 'Arrotza', de Albert Camus. El 20 de abril será el turno de 'Gizon barregarriak', de Joxean Agirre, cuyo debate se llevará a cabo en San Pedro. El 11 de mayo, en Antxo, debatirán sobre 'Hetero', de Uxue Alberdi.

El curso concluirá el 12 de junio en Trintxerpe, con la novela 'Euri gorriaren azpian', de Asier Serrano.

Año especial para el club

Este curso que a punto está de comenzar, el Club de Lectura cumple 10 años de su creación y para celebrarlo, se realizarán diversas actividades especiales. La primera se anuncia para el 12 de diciembre, junto a la escritora Miren Agur Meabe en la biblioteca Ubera.

Para inscribirse en esta iniciativa municipal y aclarar cualquier duda se puede escribir un email a la dirección de correo electrónico liburutegiak@pasaia.net.