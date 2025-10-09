El Ciclo Internacional de Cine Submarino afronta su cuarta edición en Pasaia

El Ciclo Internacional de Cine Submarino (Cimasub) regresa a Pasaia con un programa repleto de actividades que transportarán a los espectadores a las profundidades ... del océano. El festival incluye este año una selección exclusiva de proyecciones cinematográficas, una exposición de fotos sobre la vida y los paisajes marinos, el popular Txikiziklo Submarino y un nuevo Adindiziklo para mayores. Bajo el lema 'Cada imagen, un compromiso. Cada mirada, una oportunidad', esta cuarta edición refleja la dedicación de fotógrafos y cineastas que capturan la esencia de los océanos, asumiendo un compromiso con su preservación.

El concejal de Medio Ambiente, Iraitz Pazos, manifiesta que «este ciclo, que enmarcamos dentro de la iniciativa 'Aldaketarako Marea', es un pilar imprescindible para comenzar desde las edades más tempranas con la concienciación sobre el cuidado del medio ambiente». De una manera didáctica y cercana, Cimasub ofrece a los menores «un modo de conocer nuestros mares de cerca y les dota de herramientas para cuidarlo y preservarlo».

Entre los días 16 y el 30, se explorarán diversos aspectos del mundo marino a través de cortometrajes y documentales. La primera sesión se celebrará el día 16, a las 19.00 horas, en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe, con una potente selección de estas creaciones audiovisuales que van desde los arrecifes de coral más coloridos hasta las aguas frías del Atlántico. Será una invitación a conectar con el océano desde distintas perspectivas y a explorar el papel del ser humano en su conservación.

En la segunda sesión, prevista para el día 23, a las 19.00, en el Udal Aretoa de San Pedro, se podrá disfrutar de una variada selección de producciones que invitan a explorar las maravillas del océano, al tiempo que enfrentan a las amenazas medioambientales que ponen en peligro su equilibrio. Cada trabajo que se proyectará ofrece una perspectiva única sobre la belleza del mundo submarino y los desafíos que enfrenta en la actualidad.

La última sesión, que se llevará a cabo el día 30, a las 19.00, en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe llevará a los espectadores por algunos de los paisajes marinos más impresionantes del mundo, mientras les recuerda la urgente necesidad de conservación.

Exposición fotográfica

La exposición fotográfica estará en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe del día 16 al 30. La exhibición mostrará especies marinas únicas y paisajes subacuáticos que transportarán al espectador a los rincones más sorprendentes de los océanos. Supone una oportunidad única para admirar las 24 mejores fotografías presentadas en el concurso anual del festival. Las imágenes seleccionadas mostrarán al espectador algunos de los paisajes marinos más impactantes del mundo, desde coloridos arrecifes de coral hasta oscuras profundidades habitadas por criaturas misteriosas. Entre los fotógrafos galardonados, destaca Joan Barcia, cuya obra recibió la Barandilla de Oro y el premio PADI, y Merche Llobera, ganadora de la Barandilla de Plata.

Txikiziklo y Adinziklo

No faltará el Txikiziklo Submarino, un ciclo de cine educativo dirigido a escolares de primaria que busca descubrir la biodiversidad marina y aprender sobre la importancia de proteger los océanos, a través de proyecciones y charlas. Los estudiantes realizarán un trabajo previo en sus aulas con material didáctico proporcionado por la organización. Este material incluye actividades que les ayudarán a reflexionar sobre la situación del medio ambiente, fomentando actitudes de consumo responsable y de respeto hacia la naturaleza.

Además, como novedad, Cimasub se acercará a los mayores con el Adinziklo Submarino, cuyo fin es ofrecer a las personas mayores, junto con sus familias y cuidadores, la posibilidad de explorar la biodiversidad marina para reflexionar sobre su conservación. Así, podrán disfrutar de una experiencia enriquecedora que refuerza el bienestar emocional. Esta iniciativa pretende extenderse en el futuro y fomentar la inclusión y sensibilización ambiental en toda la sociedad. Se están cerrando los detalles de este ciclo y tanto Cimasub como el Ayuntamiento informarán de ello próximamente.

«Seguiremos poniendo recursos para impulsar y fomentar iniciativas como esta. Tan relevantes y necesarias en el entorno de la bahía donde vivimos», concluye Pazos.