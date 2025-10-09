Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La técnica ambiental Joana Auzokoa, el edil Iraitz Pazos, el director de Cimasub David Sánchez y Lourdes Anza, responsable de comunicaciones.

Pasaia

El Ciclo Internacional de Cine Submarino afronta su cuarta edición en Pasaia

La bahía será escenario del día 16 al 30 de sesiones de cine, una exposición y sendos ciclos destinados a escolares y mayores

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24

Comenta

El Ciclo Internacional de Cine Submarino (Cimasub) regresa a Pasaia con un programa repleto de actividades que transportarán a los espectadores a las profundidades ... del océano. El festival incluye este año una selección exclusiva de proyecciones cinematográficas, una exposición de fotos sobre la vida y los paisajes marinos, el popular Txikiziklo Submarino y un nuevo Adindiziklo para mayores. Bajo el lema 'Cada imagen, un compromiso. Cada mirada, una oportunidad', esta cuarta edición refleja la dedicación de fotógrafos y cineastas que capturan la esencia de los océanos, asumiendo un compromiso con su preservación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ciclo Internacional de Cine Submarino afronta su cuarta edición en Pasaia

El Ciclo Internacional de Cine Submarino afronta su cuarta edición en Pasaia