El Ayuntamiento repartirá a partir del próximo lunes el calendario municipal de 2026

El Ayuntamiento de Pasaia, continuando con la iniciativa del año pasado, ha creado un calendario municipal para 2026, en el que se recopilan imágenes y se señalan fechas especiales de los cuatro distritos.

En palabras del alcalde, Teo Alberro, «el calendario municipal de este año es más participativo que nunca. La portada ha sido seleccionada a través de un concurso realizado entre la ciudadanía, una imagen que refleja la diversidad y riqueza de nuestros cuatro distritos. En su interior se pueden encontrar elementos que conforman el tejido social de Pasaia: nuestras fiestas, el comercio local y la cultura, las reivindicaciones...».

Los calendarios comenzarán a repartirse a partir de este próximo 1 de diciembre en las diferentes oficinas del SAC de la localidad, de 8.00 a 14.00 horas. Son gratuitos y se entregará un ejemplar por pasaitarra.