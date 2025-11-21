El Ayuntamiento de Pasaia amplía las plazas de aparcamiento libre en el parking de Luzuriaga en Antxo

El Ayuntamiento de Pasaia habilitará un nuevo modelo de regulación provisional del parking de Luzuriaga de Antxo, que permitirá ampliar el número de plazas libres ... destinadas a cualquier vecino sin tarjeta o a personas visitantes. Con la nueva distribución, el espacio contará con alrededor de 100 plazas libres sin restricción, a las que podrán acceder vehículos no empadronados y personas que, por diversos motivos administrativos, no pueden disponer de tarjeta de residente.

Además, se mantendrán 125 plazas mixtas, que permitirán el estacionamiento general hasta las 19:00 horas, y que pasarán a ser exclusivas para residentes durante el horario nocturno y el fin de semana.

Por su parte, las personas con tarjeta A1 seguirán contando con más de 200 plazas de uso exclusivo durante todo el día, a las que se suman las 125 plazas mixtas que, a partir de las 19.00, y los fines de semana, sólo quienes dispongan de tarjeta podrán usar. Por supuesto, los vehículos con tarjeta de residente también podrán estacionar en zonas libres, aunque el consistorio ha pedido a quienes dispongan del permiso que traten de, «en la medida de lo posible», hacer uso de las plazas reservadas.

La nueva regulación se señalizará con un panel colocado a la entrada del aparcamiento.

Reorganización de la zona peatonal

Con la nueva distribución, también se procederá a ordenar la zona peatonal situada entre el parking de Luzuriaga y el río, que hasta ahora era un espacio de uso libre. A partir de esta intervención, las plazas quedarán pintadas y delimitadas para garantizar la prioridad peatonal en todo este entorno. Hasta la fecha, aquella franja era la única zona libre del área; con el nuevo modelo, se habilitan por primera vez plazas libres adicionales dentro del propio parking, evitando así la presión sobre el espacio peatonal.

Este reajuste supone un incremento «significativo» de la capacidad disponible para la ciudadanía no empadronada o que, por otros motivos, no dispone de tarjeta. Al mismo tiempo, garantiza la prioridad de los residentes, especialmente en el tramo nocturno, cuando la demanda es más alta.

Una decisión «basada en la flexibilidad y la escucha»

El Ayuntamiento ha adoptado esta medida tras analizar la evolución de la ordenanza de aparcamiento en el distrito de Antxo, y escuchar a los vecinos de Eskalantegi par, Darieta bidea, Lorete bidea y otras zonas limítrofes, así como a personas que hacen vida diaria en Antxo pero que, por diversas situaciones administrativas (como la existencia previa de otras dos tarjetas en el domicilio familiar), no pueden optar a la tarjeta de residente.

Mikel García Peñil, concejal de Movilidad y teniente de alcalde de Antxo, señala que «desde el inicio del diseño de la ordenanza dejamos claro que sería una normativa viva y flexible, que comenzaría con un carácter más restrictivo que garantizara desde un inicio que las personas residentes pudieran aparcar sin problema». Desde que la segunda fase entró en vigor, «hemos observado cómo esa situación se ha dado sin dificultad en Antxo, y específicamente en Luzuriaga hemos realizado un primer análisis diario en el que se ha concluido que quedaban decenas de plazas libres todas las noches en la zona de residentes».

«Siguiendo con el compromiso que adquirimos con la ciudadanía, la norma irá adaptándose progresivamente a la casuística y necesidades de cada distrito y zona, y eso es lo que vamos a hacer ahora en Antxo. Hemos realizado un nuevo planteamiento del espacio de Luzuriaga que, esperamos, sea más realista con las necesidades actuales del distrito. En cualquier caso, seguirá siendo un sistema de prueba que podrá tener nuevas adaptaciones según las necesidades que se vayan observando», explica García Peñil.

Es una «ayuda»

El concejal puntualiza que esta medida no resuelve la problemática estructural de las personas empadronadas en Donostia que hacen vida en Antxo: «Será una ayuda, y pretende serlo. Pero no es la solución estructural y definitiva que necesitan los dueños de los más de 200 coches empadronados en Eskalantegi par, porque en Antxo las plazas siguen siendo muy limitadas e insuficientes para atender a las necesidades de toda la ciudadanía no empadronada».

El edil recuerda que Pasaia continúa dando pasos para integrar estas realidades, pero también subraya la falta de respuesta del Ayuntamiento de Donostia. Desde febrero de 2024 —fecha en la que Pasaia tocó por primera vez la puerta de Donostia— Pasaia continúa esperando una propuesta concreta por parte del consistorio donostiarra. «A día de hoy, tras más de un año y medio en el que hemos mantenido diversas reuniones técnicas y políticas, la única respuesta del Ayuntamiento de Donostia ha sido una exigencia unilateral: que otorguemos tarjetas de residente a personas que no residen en Pasaia y que no cumplen los requisitos legales para ello. Ninguna propuesta adicional, ninguna colaboración y ninguna fórmula de compensación», declara.

El Ayuntamiento de Pasaia recuerda que ya planteó tres posibles soluciones realistas y viables a Donostia: la revisión de los límites administrativos, para que dichas vecinas y vecinos pudieran pasar a ser pasaitarras y contribuir fiscalmente en Pasaia, dotando al municipio de recursos con los que crear nuevas alternativas de aparcamiento; la creación por parte de Donostia de un parking en sus terrenos limítrofes, al servicio de su propia ciudadanía; y una aportación económica finalista que permitiera a Pasaia habilitar nuevas plazas en superficie o en altura.

El Ayuntamiento de Pasaia continúa, además, analizando la viabilidad de habilitar nuevas zonas de aparcamiento en el distrito. En palabras del concejal de Movilidad, «existen todavía aspectos técnicos y administrativos que debemos resolver, pero esperamos poder ofrecer información concreta a la ciudadanía en un plazo razonable».

García Peñil es claro: «Para nosotros, estas tres vías siguen plenamente abiertas. Pasaia continúa dispuesta a colaborar y a buscar soluciones compartidas. Si de verdad el Ayuntamiento de Donostia decide dar la espalda a su propia ciudadanía, que permita que pasen a ser pasaitarras; y si no, que les dote de los servicios y atenciones que legal y moralmente le competen».