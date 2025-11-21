Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Ayuntamiento de Pasaia amplía las plazas de aparcamiento libre en el parking de Luzuriaga en Antxo

Las personas residentes seguirán pudiendo aparcar en todo el parking y mantendrán la prioridad durante la noche

Elena Viñas

Elena Viñas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

El Ayuntamiento de Pasaia habilitará un nuevo modelo de regulación provisional del parking de Luzuriaga de Antxo, que permitirá ampliar el número de plazas libres ... destinadas a cualquier vecino sin tarjeta o a personas visitantes. Con la nueva distribución, el espacio contará con alrededor de 100 plazas libres sin restricción, a las que podrán acceder vehículos no empadronados y personas que, por diversos motivos administrativos, no pueden disponer de tarjeta de residente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 El temporal arrecia y cubre de nieve el interior de Gipuzkoa
  3. 3

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  4. 4 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  5. 5 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  6. 6 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  7. 7

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  8. 8 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  9. 9

    Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte
  10. 10

    Fallece el trabajador de 44 años que cayó este jueves de gran altura en una obra de Azpeitia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento de Pasaia amplía las plazas de aparcamiento libre en el parking de Luzuriaga en Antxo

El Ayuntamiento de Pasaia amplía las plazas de aparcamiento libre en el parking de Luzuriaga en Antxo