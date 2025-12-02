El Ayuntamiento elaborará un mapa de agentes y asociacionismo de Pasaia

El asociacionismo y las redes organizadas de la ciudadanía de Pasaia son «muy variadas y numerosas», y todos estos agentes realizan una aportación «imprescindible» ... al pueblo. Además de estar dispersos en los cuatro distritos, trabajan temas y ámbitos muy diversos: deporte, igualdad, cultura, gastronomía, actividad cultural vasca, etc.

Así lo manifiesta el Ayuntamiento, que quiere informar de la dinámica que iniciará en los próximos meses, para lo cual ha organizado una sesión de presentación que tendrá una duración aproximada de una hora.

La sesión, que se celebrará el día 11 en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe, constará de dos partes. Para empezar, habrá una presentación del proyecto de mapa de agentes y asociacionismo de Pasaia. Además, se llevará a cabo una proyección del cortometraje 'Elkartiri', creado por el Foro de Asociaciones de Gipuzkoa.

Mapa del asociacionismo

El Ayuntamiento mantiene una relación «permanente y variada» con las asociaciones locales, a través del trabajo conjunto desarrollado desde los diferentes departamentos municipales. Sin embargo, también se considera que la ciudadanía en su sentido más amplio y el resto de departamentos municipales tienen «poca información, relación y conocimiento sobre el asociacionismo».

Por ello, como primer paso, se elaborará un mapa del asociacionismo y agentes existentes en la localidad. Este trabajo tendrá un doble objetivo. Por un lado, elaborar una fotografía «lo más completa posible» de la realidad del municipio; y por otro, visibilizar y poner en valor ese mismo asociacionismo.

La concejala de Participación, Laura Ré, señala que «Pasaia no sería lo que es sin sus asociaciones y agentes». La edil añade que «este mapa no será una mera lista: será un instrumento colectivo para reconocer y fortalecer la energía social, el compromiso y la capacidad de colaboración de nuestro pueblo».

Según explica Ré, este mapa servirá de «base» para impulsar en el futuro «una red de colaboración más sólida, una participación más estructurada y proyectos compartidos».

Proyección de 'Elkartiri'

La dirección de Participación Ciudadana de Gipuzkoa y las asociaciones que promueven la participación ciudadana en el territorio de Gipuzkoa crearon en 2020 el Foro de Asociaciones. Este foro ha creado un corto que se presentará en la sesión convocada para la próxima semana en Trintxerpe y que tiene como título 'Elkartiri'.

Este proyecto, ideado con una visión «audaz y un poco provocadora», pretende suscitar una reflexión: ¿qué pasaría en nuestros pueblos si desapareciera el asociacionismo y el tejido comunitario? ¿Cuáles serían las consecuencias de esta carencia en nuestra convivencia, dinámica cultural y cohesión social?