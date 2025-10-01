Aprueban por unanimidad solicitar la declaración de zona tensionada

El pleno municipal aprobó por unanimidad la solicitud al Gobierno Vasco para la declaración de Pasaia como zona tensionada, así como el diagnóstico y ... Plan de Acción necesarios para ello. Su objetivo es dar una respuesta «firme y eficaz» a un problema de vivienda cada vez más evidente en la localidad. De hecho, los hogares pasaitarras destinan de media el 35,9% de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda, lo que demuestra la situación de tensión en la que se encuentra el municipio. Además, la oferta residencial es escasa, hay numerosas casas vacías en desuso y el nuevo suelo edificable es muy limitado.

El Plan de Acción elaborado a partir de este diagnóstico se ha articulado en cuatro ejes estratégicos con objetivos claros y medidas prácticas: fomentar el alquiler asequible, impulsar el parque de edificios residenciales y la regeneración urbana, reforzar las prestaciones y subvenciones al alquiler y consolidar la gobernanza compartida.

El alcalde Teo Alberro destacó que el Plan «ofrece una hoja de ruta concreta para mejorar la calidad de vida de los pasaitarras» y que en su camino, será «imprescindible» la participación y el compromiso del Gobierno Vasco. También recordó que el documento no contiene propuestas meramente teóricas, sino «acciones prácticas y realizables, con un cronograma claro».

«El Plan de vivienda ofrece una hoja de ruta concreta para mejorar la calidad de vida de los pasaitarras»«Tenemos las manos atadas sin la implicación de las instituciones con responsabilidad en materia de vivienda»«El Ayuntamiento debe desplegar una estrategia más ambiciosa que responda a la emergencia habitacional de Pasaia»

Por otra parte, Alberro recibió con sorpresa las declaraciones realizadas por el PSE-EE sobre el plan de acción de vivienda protegida. El regidor aseguró que los socialistas «no han moldeado en absoluto el rumbo ni el carácter del plan», que desde un principio tenía unas bases sólidas y nítidas: «fomentar el alquiler de vivienda pública y movilizar el mercado de vivienda vacía, entre otras cosas». «Así que nos resulta incomprensible que se hayan presentado casi como líderes del plan en la prensa», manifestó.

Añadió que, de hecho, son dos las aportaciones presentadas por el PSE-EE al plan de acción que han sido incorporadas por el Gobierno: crear una comisión de seguimiento y reforzar la referencia que el plan hacía a la vivienda pública. «Esas dos propuestas las hicieron y las hemos aceptado, pero no entendemos que el PSE-EE diga que ha hecho una apuesta fundamental por la vivienda pública en alquiler, o que se ha aceptado el plan gracias a su presión, en absoluto. Menos aún cuando desde su partido se están impulsando políticas y propuestas que van en dirección contraria en el Parlamento Vasco», argumentó.

Alberro recordó que el Ayuntamiento tiene «las manos atadas» sin la implicación de las instituciones con verdadera responsabilidad en materia de vivienda: «Son absolutamente contradictorias las declaraciones del PSE-EE en el contexto de la contrarreforma de la ley del suelo que se está planteando en estos momentos en el Parlamento. De hecho, en el marco de la tramitación de la proposición de ley de vivienda, suelo y urbanismo presentada tanto por su partido como por el PNV, ha quedado claro que la proposición de ley de ambos partidos se redactó pensando en intereses privados, más que en garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía, porque busca garantizar la rentabilidad de los promotores. Así, la ley permitirá construir menos viviendas de protección pública, a pesar de que en este momento de crisis deberíamos hacer el mayor número posible de viviendas protegidas», explicó.

Por todo ello, Alberro hizo un llamamiento al PSE-EE de Pasaia para que presione a su partido, más que al Ayuntamiento «si quiere hacer una apuesta pública real en la medida en que la emergencia de vivienda lo exije».

Reacción del PNV

Finalizado el pleno, EAJ-PNV también realizó una valoración de la sesión. Sus ediles votaron a favor del diagnóstico y del Plan de Acción para poder solicitar la declaración de Pasaia como zona de mercado residencial tensionado. Consideran «imprescindible» limitar la escalada de precios y facilitar el acceso a la vivienda. No obstante, subrayaron su posición «crítica» con la política de vivienda impulsada por EH Bildu y Podemos. A su juicio, limitar los precios es una herramienta «necesaria», pero no suficiente. «El Ayuntamiento debe desplegar una estrategia más ambiciosa que responda a la emergencia habitacional que vive Pasaia, especialmente entre la juventud y los colectivos más vulnerables».

Concretamente, en el avance del PGOU actualmente en marcha, considera prioritario «atender a la emergencia habitacional». Para ello, los jeltzales reclaman la necesidad de mayor ambición en materia de vivienda, planteando como objetivo la construcción de las 727 viviendas previstas en el Plan Territorial Parcial (PTP) de Donostialdea. «Entendemos que no es un objetivo sencillo, pero en las circunstancias que nos encontramos, es imprescindible tener ambición y trabajar con el resto de instituciones para alcanzar los objetivos propuestos», aseguraron.

EAJ-PNV apuesta por un modelo de crecimiento basado en la renovación de las viviendas actuales y el completado del suelo urbano consolidado de Pasaia. Una política orientada a la promoción de vivienda asequible, con diversidad tipológica y mecanismos de acceso efectivos. Para ello, resulta necesario atender especialmente a la rehabilitación y a la densificación selectiva. Sin embargo, desde la redacción inicial del Avance del PGOU, la situación habitacional local se ha agravado «de forma significativa». En opinión de la formación jeltzale, la presión sobre el mercado de la vivienda exige elevar los parámetros previstos, con medidas como: incrementar el número de viviendas planificadas, aprovechando al máximo la edificabilidad viable; promover mecanismos de acceso real que permitan a los pasaitarras desarrollar su proyecto de vida en el municipio; y explorar la vivienda dotacional en edificios de titularidad pública, favoreciendo la creación de proyectos intergeneracionales que refuercen la cohesión social.Todo ello debe ser compatible con criterios de sostenibilidad y equilibrio territorial, pero atendiendo de manera prioritaria al derecho a una vivienda digna como uno de los ejes estratégicos del nuevo modelo urbano de Pasaia.

Asimismo, a EAJ-PNV le preocupan algunas medidas que se contemplan en el Plan de Acción del Gobierno municipal, como la imposición de un canon a las viviendas vacías. «Entendemos que puede haber necesidad de implementar medidas que incentiven que salgan viviendas al mercado, pero antes de tocar el bolsillo de la ciudadanía, es importante tener previamente todas las opciones bien estudiadas e implementadas, y nos preocupa que no sea el caso», lamenta. EAJ-PNV reitera su compromiso con una política de vivienda que no se limite a contener los precios, sino que genere oferta, rehabilite lo existente y asegure que la ciudadanía pueda emanciparse y vivir dignamente en Pasaia.