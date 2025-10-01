Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Edificios de viviendas construidos en los límites de Trintxerpe con San Pedro. VIÑAS

Pasaia

Aprueban por unanimidad solicitar la declaración de zona tensionada

Alberro manifiesta su sorpresa ante las declaraciones «contradictorias e irresponsables» del PSE-EE

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54

El pleno municipal aprobó por unanimidad la solicitud al Gobierno Vasco para la declaración de Pasaia como zona tensionada, así como el diagnóstico y ... Plan de Acción necesarios para ello. Su objetivo es dar una respuesta «firme y eficaz» a un problema de vivienda cada vez más evidente en la localidad. De hecho, los hogares pasaitarras destinan de media el 35,9% de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda, lo que demuestra la situación de tensión en la que se encuentra el municipio. Además, la oferta residencial es escasa, hay numerosas casas vacías en desuso y el nuevo suelo edificable es muy limitado.

