Anuncian afecciones en el tráfico en Meipi, debido a la Babarrun-jana

E. V. pasaia. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

El barrio sanjuandarra de Meipi se convierte hoy, sábado, en escenario de una alubiada. El programa de esta Babarrun-jana, organizada por la Comisión de Fiestas de Meipi, en colaboración con la asociación Xantixa, comienza, a las 11.30 horas, con la puesta en marcha de juegos infantiles.

La comida popular se anuncia para las 14.00. A su término, tendrá lugar un bingo solidario. Ya por la tarde, a las 18.00, se celebrará la final del Torneo de Futbolín. A continuación, DJ Kabuxa ambientará la zona con su música.

Para organizar todas estas actividades, se cortará la calle Lezobidea desde las 11.00 horas de hoy y hasta las 01.00 de mañana, domingo. La alternativa de acceso al distrito será la siguiente: acceso a plaza Bizkaia por la carretera Larrabide y las calles San Roque y Juan XXIII, y salida por la calle Bordalaborda.

El servicio de autobuses también sufrirá modificaciones, ya que la parada se ubicará en la rotonda de Meipi a partir de las 11.00 horas hoy.