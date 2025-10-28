El antropólogo forense Paco Etxeberria abre las IX Jornadas Culturales Yola

E. V. pasaia. Martes, 28 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Club Deportivo Yola celebra desde hoy sus IX Jornadas Culturales, que se prolongarán hasta el 19 de noviembre. La programación, que se traducirá en un total de cuatro actos, se abre con una conferencia de la mano de Paco Etxeberria. El antropólogo forense ofrecerá, a las 19.00 horas de esta misma tarde, en el Auditorio Juanba Berasategi, la ponencia titulada 'La sima, va a ser verdad todo'. La entrada es libre hasta completar el aforo.

La siguiente cita se anuncia para el 5 de noviembre, cuando el médico forenses David del Valle protagonice una nueva charla sobre 'Epidemia, San Juan resiste'. También esta propuesta se desarrollará, a las 19.00, en el Auditorio.

Diferente será la actividad prevista para el 12 de noviembre, a la misma hora y en idéntico escenario. El encuentro se traducirá en la proyección de la película 'También hay cielo sobre el mar', escrita y dirigida por José María Zabalza.

Para clausurar las jornadas, el Yola acogerá el 19 de noviembre, a las 20.00, una sesión de humor con la participación de Antonio Ruiz 'Toixo', Andoni, Potxolo y Rubén, entre otros sanjuandarras.