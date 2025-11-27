Alberro pide al Gobierno Vasco una inversión contundente para los centros educativos públicos

El alcalde Teo Alberro ha remitido una carta formal a la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, para denunciar la situación «grave e ... insostenible» de los dos centros públicos del municipio, Karmengo Ama y Blas de Lezo LHII, y exigir una inversión «específica y preferente» en los presupuestos del próximo año.

El primer edil recuerda que ambos centros llevan años con carencias estructurales y espaciales, y que esta situación perjudica directamente la calidad de la educación que reciben cientos de niños y jóvenes del municipio. «Es incongruente defender la educación pública y, al mismo tiempo, no realizar las inversiones necesarias para poder ofrecerla de forma digna», subraya Alberro en su misiva.

Ampliación del edificio

«Esta es una reclamación legítima compartida por toda la comunidad educativa de Pasaia y la ciudadanía»

En el caso del colegio Karmengo Ama de Trintxerpe, el Ayuntamiento lleva más de dos años colaborando con el centro. El informe técnico elaborado por el Consistorio en enero de estr año confirmó que la posibilidad de ampliar el edificio, agregando una nueva planta, es «viable dentro de la normativa urbanística». Esta ampliación permitiría aliviar la saturación actual del centro y eliminar los contenedores provisionales que se están utilizando como aula.

Para ello, es imprescindible que el departamento de Educación redacte inmediatamente el Plan Especial de Ordenación y el proyecto constructivo. El regidor recuerda que en 2015 el centro Karmengo Ama obtuvo la autorización para impartir la ESO, «lo que ha permitido que en nuestro municipio exista oferta pública de secundaria y estamos contentos, pero las condiciones actuales no son las adecuadas para desarrollar esta actividad con dignidad, ni para el alumnado ni para el personal».

Un «referente» sin recursos

La situación del CIFP Blas de Lezo, la antiguo escuela náutica, también ha sido calificada como «grave» por el alcalde. En 2010, debido a un desprendimiento durante la construcción de las viviendas de Velasco, hubo que derribar parte del centro. En consecuencia, sus instalaciones actuales no son suficientes para atender a un número creciente de alumnos. Es más, hay que tener en cuenta que Blas de Lezo es un «referente» en la formación profesional náutica, pero no puede ofrecerla adecuadamente por falta de espacio.

El Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento y remitido al Gobierno recoge las bases de la reforma integral, pero aún no se han adquirido compromisos concretos de ejecución.

Peticiones del Ayuntamiento

En la carta, el Ayuntamiento realiza tres peticiones al Departamento de Educación. Para empezar, incluir en el proyecto de presupuesto del próximo año las inversiones necesarias para la renovación y ampliación del IPI Karmengo Ama y del CIFP Blas de Lezo. También solicita incluir ambos centros «de forma prioritaria» en el plan de infraestructura Hezkuntza Eraiki 2030. La tercera petición se basa en establecer «a la mayor brevedad posible» el calendario concreto de ejecución que permita el inicio de las obras.

El alcalde recuerda que Pasaia es uno de los municipios con menor renta media de la CAPV, por lo que la educación pública debe ser una prioridad estratégica para garantizar la igualdad de oportunidades. «Esta es una reclamación legítima compartida por toda la comunidad educativa de Pasaia y la ciudadanía, y esperamos que el Departamento de Educación asuma la responsabilidad que le corresponde», manifiesta.