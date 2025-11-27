Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde ante los contenedores utilizados como aulas en Karmengo Ama de Trintxerpe.

Pasaia

Alberro pide al Gobierno Vasco una inversión contundente para los centros educativos públicos

En una carta remitida a la consejera Pedrosa, el alcalde solicita inversiones específicas en los presupuestos de 2026 y en el plan Hezkuntza Eraiki 2030

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43

Comenta

El alcalde Teo Alberro ha remitido una carta formal a la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, para denunciar la situación «grave e ... insostenible» de los dos centros públicos del municipio, Karmengo Ama y Blas de Lezo LHII, y exigir una inversión «específica y preferente» en los presupuestos del próximo año.

