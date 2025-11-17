Aiton Amonen Aterpea de Donibane felicitó a su nueva socia centenaria Pepi Elvira

La sanjuandarra Pepi Elvira ha cumplido 100 años de edad. La celebración no ha pasado inadvertida para los que fueran durante mucho tiempo sus vecinos ... en Pasai Donibane, que no han dudado en sumarse a los festejos organizados en su honor por algunos de sus familiares y amigos.

Una representación de la directiva de Aiton Amonen Aterpea acudió a felicitarla y entregarle personalmente varios obsequios como regalo. Al fin y al cabo, no todos los días los socios de este centro de mayores pueden presumir de alcanzar un siglo de vida.

Música de txistu

La nueva centenaria recibió con auténtica emoción la visita llegada desde el lado este de la bahía de Pasaia. A las felicitaciones, se sumó la actuación sorpresa del txistulari Kepa Sein, también vecino de San Juan, quien interpretó varias composiciones musicales ante la ilusionada cumpleañera y el resto de asistentes a la celebración.

Pepi Elvira recordará su cumpleaños por la banda sonora interpretada en directo que le acompañó, así como por el hermoso ramo de flores y la placa conmemorativa que le hicieron entrega los responsables de Aiton Amonen Aterpea. Zorionak Pepi!