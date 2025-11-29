Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pasaia

Abren el plazo de solicitud de subvenciones de Promoción de la Infancia

E.V.

pasaia.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El Departamento de Promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud del Ayuntamiento ha abierto el plazo de solicitud de subvenciones para los grupos de tiempo libre y asociaciones de jóvenes sin ánimo de lucro. Estas subvenciones están orientadas a la financiación de actividades y programas de actividades de ocio, tiempo libre y campamentos que se organicen en el municipio de Pasaia.

Para solicitar la subvención deberá cumplimentarse la ficha E043. El último día para ello es el 24 de diciembre. Las solicitudes tienen que presentarse obligatoriamente de manera electrónica a través del portal de trámites online del Ayuntamiento. Deben de estar totalmente cumplimentadas desde un principio, así como la documentación complementaria (listados de los menores y monitores, memoria de actividades, presupuesto, facturas,...) . Para aclarar cualquier duda, puede llamarse a las oficinas del SAC (9433440349).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  5. 5 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  6. 6 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  8. 8 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  9. 9 La nueva aventura de Loreak Mendian
  10. 10 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abren el plazo de solicitud de subvenciones de Promoción de la Infancia