Abren el plazo de solicitud de subvenciones de Promoción de la Infancia

El Departamento de Promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud del Ayuntamiento ha abierto el plazo de solicitud de subvenciones para los grupos de tiempo libre y asociaciones de jóvenes sin ánimo de lucro. Estas subvenciones están orientadas a la financiación de actividades y programas de actividades de ocio, tiempo libre y campamentos que se organicen en el municipio de Pasaia.

Para solicitar la subvención deberá cumplimentarse la ficha E043. El último día para ello es el 24 de diciembre. Las solicitudes tienen que presentarse obligatoriamente de manera electrónica a través del portal de trámites online del Ayuntamiento. Deben de estar totalmente cumplimentadas desde un principio, así como la documentación complementaria (listados de los menores y monitores, memoria de actividades, presupuesto, facturas,...) . Para aclarar cualquier duda, puede llamarse a las oficinas del SAC (9433440349).