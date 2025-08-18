Xorrola limita su servicio al horario matinal a lo largo de este mes de agosto

OiartzunXorrola limita su servicio al horario matinal a lo largo de este mes de agosto
Lunes, 18 de agosto 2025, 20:02
El autobús de Xorrola prestará servicio a lo largo de este mes de agosto únicamente por la mañana. De este modo, su primer viaje ... tendrá lugar a las 7.10 horas cuando salga del barrio de Arragua. El último se iniciará a las 15.10 horas. Según informan sus responsables, en septiembre se reanudarán sus servicios en el horario habitual. El horario del taxibus no sufrirá modificaciones.
