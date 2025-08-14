Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oiartzun

Xanistebanen balorazio «oso ona» egin du Udalak

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:46

Udalak oso balorazio ona egiten du jaien inguruan, bai antolaketa aldetik baita herritarren parte hartzearen aldetik ere.

Festak antolatzeko auzolanean buru-belarri ibili diren ehundaka lagunei eskerrak eman dizkie Joana Mendiburu alkateak. «Jai batzordeko kideek 80 ekintza baino gehiago antolatu dituzte eta guzti-guztiak egin dira, inolako ezbehar edo ezustekorik gabe. Eskertzekoa da udaleko langile eta kale garbitzaileek egindako lana, eta bereziki azpimarratzekoa, beste behin ere, oiartzuarrek auzolanerako erakutsitako borondatea. Jaiak ez lirateke inolaz ere direnak izango ekintzak antolatzeko eta txosnetan lan egiteko prest dagoen herritar multzo handi hori gabe. Bejondeizuela eta eskerrik asko modu batera ala bestera zuen alea jarri duzuen guztiei! Gora jai herrikoiak!».

