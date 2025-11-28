Udalak baieztatu du ez duela kontraturik Israelekin lotura duten enpresekin

OiartzunUdalak baieztatu du ez duela kontraturik Israelekin lotura duten enpresekin
E. V.
Oiartzun.
Ostirala, 28 azaroa 2025, 20:45
Udalak azaroko udalbatzarrean azaldu zuenez, ez du inongo harremanik ez Israelekin ez harekin lotura izan dezaketen enpresekin, EAJ-PNVk gai honi buruz egindako galderei erantzunez.
EH Bilduk urrian iragarri zuen harreman ekonomikoak, komertzialak, diplomatikoak eta politikoak etengo zituela Israelekin, eta «gardentasun instituzionalaren izenean», jeltzaleek eskatu zuten argitzea ea Udalak izan duen orain arte «Israelekin edo harekin loturak dituzten enpresekin edozein motatako harreman instituzional, ekonomiko edo komertzialik, eta, egon bada, zein data eta modutan gauzatu diren adieraztea».
Joana Mendiburu alkateak azaldu zuen EH Bilduren adierazpenaren ondoren kontratazio teknikariak eta udal idazkariak udalak dituen kontratu guztiak banan-banan berrikusi zituztela eta ziurtatu dutela ez duela Israelekin edo harekin harreman komertzial edo instituzionala duten enpresekin kontratu eta harremanik.
Udal gobernuak argi utzi zuen «gardentasuna eta koherentzia etikoa» direla bere jardunaren «oinarri», eta urrats bat gehiago eman nahi dutela iragarri zuen alkateak.
Proposatu zuen etorkizuneko kontratazioetan parte hartuko duten enpresek giza eskubideak errespetatzen dituztela bermatzeko, zinpeko adierazpen bat aurkeztu behar izatea, honako hau ziurtatuz: 'Enpresak ez du Nazio Batuen Erakundearen 183. Batzar Orokorrak aldarrikatutako Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean ezarritakoa urratzen duen eragiketarik egin edo egingo, ez eta Giza Eskubideak Babesteko eta Bermatzeko Sistemek eta Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioak ezarritako printzipioak ere'.
Udalaren arabera, klausula horrek «kontratazio publiko arduratsua eta giza eskubideen errespetuan oinarritua» bermatzeko balioko du, bai egungo egoeran, bai etorkizunean sor daitezkeen testuinguruetan.
EAJ-PNVk argi adierazi du hori ez dela «bideragarria» eta proposamena abenduko osoko bilkurara eramatea eskatu du, dagokion dokumentazioarekin eta txosten juridiko-ekonomikoekin, legeak agintzen duen bezala.
«Guk gardentasuna eta seriotasuna defendatzen ditugu. Ez dugu ahoz eta inprobisazioz egindako proposamenik bozkatuko. EH Bilduk zerbait serioa aurkeztu nahi badu, erregistratu dezala eta dagokion dokumentazioa ekar dezala», adierazi du talde jeltzaleak.
EAJ-PNVk, berriz, azpimarratu du prest dagoela giza eskubideei lotutako edozein eztabaida lantzeko, baina beti udalaren jardun instituzionalari eta kontratazio publikoaren legezkotasunari eutsiz, «ez inprobisazioen bidez».