El sistema de recogida de residuos estrena novedades a partir de diciembre

Hace solo una semana, los dos partidos políticos con representación en el Ayuntamiento dieron a conocer el acuerdo alcanzado para seguir mejorando el nivel de ... reciclaje. PNV y EH Bildu han puesto la mirada en la transición ecológica y en el futuro a la hora de consensuar las nuevas propuestas. Juntos han revisado toda la gestión de residuos y han definido los pasos para su mejora. Juntos también han explicado cuáles son las innovaciones que empezarán a ponerse en marcha desde el próximo mes de diciembre.

Más concretamente, será a partir del 9 de diciembre cuando entrará en funcionamiento un nuevo sistema «más cómodo» para reciclar el aceite de cocina usado. Los contenedores actuales ubicados en distintos barrios serán sustituidos por máquinas nuevas y adecuadas (se mantendrá un contenedor como los que han estado instalados hasta ahora en el Garbigune).

El Ayuntamiento repartirá botes especiales para recoger el aceite. Una vez se llene el bote con el aceite utilizado de casa, se introducirá en la máquina y esta entregará automáticamente un bote vacío. Únicamente podrán emplearse estos botes especiales. No se podrán introducir otros envases. «Los botes recogidos se vaciarán, se lavarán y se volverán a colocar en la máquina para su reutilización», señalan desde el Consistorio.

El nuevo bote se repartirá junto con las bolsas de rafia, una por vivienda. También podrá solicitarse en la Oficina de Atención Ciudadana.

Bolsas de rafia azul y amarilla

De cara a poder implantar en el futuro una tasa según generación, el papel y los envases ligeros deberán sacarse a partir de ahora en bolsas de rafia. Para ello, el Ayuntamiento repartirá una bolsa azul y otra amarilla identificadas con el número de cada vivienda.

Las bolsas tienen una capacidad de 34 litros. Las viviendas deberán depositar los residuos en su bolsa correspondiente y colgarlos en su enganche numerado. En el caso de los envases ligeros, se permitirá introducir en la bolsa de rafia otra bolsa de plástico con los envases en su interior.

A partir de diciembre, el cambio se extenderá, progresivamente, barrio a barrio. Los vecinos de Elizalde serán los primeros, y desde el 15 de diciembre deberán sacar el papel y los envases ligeros en bolsas de rafia. El punto de información se instalará el tres días antes en la plaza Doneztebe.

Posteriormente, mes a mes, el sistema se extenderá al resto de barrios según el siguiente calendario: A Iturriotz llegará el 19 de enero (punto de información el 16 de enero, en el frontón del barrio); a Arragua, el 2 de febrero (punto de información el 30 de enero, en el frontón del barrio); a Altzibar, 16 de febrero (punto de información el 13 de febrero, en el local del barrio); a Ugaldetxo, el 2 de marzo (punto de información el 27 de febrero, en la plaza Kalexa); a Ergoien, el 16 de marzo (punto de información el 11 de marzo, en Auzokalte); a Karrika, el 16 de marzo (punto de información el 12 de marzo, en la plaza del barrio); y a Gurutze, el 16 de marzo (punto de información el 13 de marzo, en el frontón del barrio). Las bolsas de rafia se recibirán en el colgador de cada vivienda la semana anterior al inicio del nuevo sistema en cada barrio. Personal técnico del Ayuntamiento acudirá a los barrios para resolver cualquier duda (el horario del punto de información será de 17.00 a 19.00).

Cada vivienda recibirá una bolsa azul y una amarilla (las familias numerosas recibirán dos). También podrá solicitarse una segunda bolsa en el Servicio de Atención Ciudadana.

Los caseríos que llevan sus residuos a los puntos de aportación también podrán solicitar bolsas de rafia si lo desean, acudiendo al punto de información de su barrio en la fecha indicada.

Para evitar problemas en días de mucho viento, el Ayuntamiento adaptará los ganchos de los colgadores. En algunos puntos del municipio, cuando los cubos estaban vacíos, el viento los sacaba del colgador. Para que no vuelva a ocurrir, se instalarán ganchos en todos los colgadores antes de la implantación del nuevo sistema en cada barrio.

Hasta ahora la recogida de residuos en los polígonos la realizaba la Mancomunidad de San Marcos, pero el Ayuntamiento considera que es el momento adecuado para recuperar la gestión del servicio y hacer que la recogida en las zonas industriales sea «más eficiente». Para ello, en la primavera de 2026 el Ayuntamiento trabajará directamente con las empresas para diseñar un servicio de recogida adaptado a sus necesidades, y a partir de octubre asumirá completamente estas labores.

El Ayuntamiento ha difundido un vídeo para explicar todas estas novedades: labur.eus/novedadesresiduos.