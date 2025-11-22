Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La portavoz del PNV en el Ayuntamiento, Janire Mitxelena, y la alcaldesa, Joana Mendiburu, firmando el acuerdo al que han llegado.
Oiartzun

El sistema de recogida de residuos estrena novedades a partir de diciembre

Cada vivienda recibirá en su colgador el nuevo material que precisará para adaptarse a los cambios introducidos

Elena Viñas

Elena Viñas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

Hace solo una semana, los dos partidos políticos con representación en el Ayuntamiento dieron a conocer el acuerdo alcanzado para seguir mejorando el nivel de ... reciclaje. PNV y EH Bildu han puesto la mirada en la transición ecológica y en el futuro a la hora de consensuar las nuevas propuestas. Juntos han revisado toda la gestión de residuos y han definido los pasos para su mejora. Juntos también han explicado cuáles son las innovaciones que empezarán a ponerse en marcha desde el próximo mes de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

