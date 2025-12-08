El salón de plenos acoge esta tarde un taller incluido dentro de la iniciativa Treba

E. V. oiartzun. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento organiza, en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa, nuevas citas incluidas dentro la iniciativa de Treba Gurasoak. La primera de ellas tiene lugar hoy, martes, a partir de las 18.00 horas, en el salón de plenos municipal.

La iniciativa, destinada a quienes tienen hijos de corta edad o adolescentes, lleva por título 'Internet, pantallas, videojuegos, redes sociales... Beneficios y conflictos. Cómo gestionarlos'. Su principal objetivo es «conocer la realidad digital actual e interiorizar estrategias para mediar en situaciones conflictivas o de riesgo que se puedan vivir en ella».

Amaia Pavon Arrizabalaga y Amaia Arroyo Sagasta son las dos profesionales que dinamizan esta oferta formativa, que tendrá continuidad el día 9 en el mismo escenario y en idéntico horario. La asistencia es libre y gratuita, aunque el aforo se reduce a 20 plazas.

El taller se orientará de forma participativa. Se propondrán prácticas colaborativas encaminadas a desarrollar una reflexión crítica para tratar los temas y se ofrecerán explicaciones orales, materiales audiovisuales y ejemplos concretos de situaciones para profundizar en las bases conceptuales. Por lo tanto, las sesiones se centrarán en la participación y reflexión de las personas participantes. Además, se repartirá material complementario para profundizar el tema en la familia.