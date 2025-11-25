Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oiartzun

Los presupuestos para 2026 se aprueban hoy en pleno

E. V.

OIARTZUN.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51

El Ayuntamiento ha convocado un pleno de carácter ordinario para esta misma tarde. Será a partir de las 18.00 horas cuando dé comienzo la sesión correspondiente al mes de noviembre, en cuyo orden del día se incluye cerca de una docena de puntos para su debate.

Entre estos puntos destacan la aprobación de los presupuestos generales para 2026 y la modificación de la ordenanza fiscal también de cara al próximo año.

