Pleno de victorias de los principales equipos del Oiartzun

Elena Viñas OIARTZUN. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Los principales equipos de Oiartzun Kirol Elkartea han vivido un fin de semana redondo. Las victorias se fueron sucediendo, una tras otra, sumando puntos en las distintas categorías que lideran el club.

Ese es el caso de la escuadra masculina de Regional de Honor, que se impuso 3-1 al Mutriku en el partido disputado el domingo en el campo de fútbol de Karla Lekuona. Los chicos estuvieron mucho mejor en la primera parte, aunque no contaron con muchas ocasiones de gol. Un error suyo permitió que el rival se adelantara en el marcador.

Afortunadamente, empataron al principio de la segunda parte y fueron a por la victoria hasta el final. La consiguieron marcando dos goles más en los últimos minutos.

Por su parte, las mujeres del OKE ganaron 0-1 al Eibar en un partido en el que sufrieron mucho. No supieron tomar la iniciativa en el juego ni llevar el balón al área rival con riesgo. Sin embargo, trabajando duro y siendo serias en defensa, lograron realizar tres o cuatro jugadas peligrosas al contraataque y marcar un gol en una de ellas.

Al final, con el resultado de 0-1 reflejado en el marcador y con una defensa seria se llevaron los tres puntos.

Fútbol sala

En la tercera división estatal, el equipo de Oiartzun consiguió una importante victoria en el partido disputado en Gernika. Las cosas no empezaron bien para los oiartzuarras que en el minuto 10 perdían 2-0. El tercer gol del equipo local llegó cinco minutos antes del descanso. El gol de Aitzol Salaberria se produjo antes del descanso, poniendo el 3-1.

Nada más comenzar la segunda mitad, los goles de Luken Vicente y Aitzol Salaberria igualaron el marcador a tres. A falta de ocho minutos para el final del partido, otro gol de Aitzol Salaberria puso el 3-4 con el que acabó el encuentro.

El equipo se enfrentará el próximo sábado, a las 17.00 horas, en el polideportivo de Elorsoro al equipo vizcaíno Kukuiaga Etxebarri.

También el Miren Taberna OKE consiguió una nueva victoria en el derbi ante el Gaintxu de Lezo. El encuentro empezó bien para el equipo local, que se adelantó en el marcador en el minuto ocho. En el minuto 20, Xabier Azpiroz empataba. En la siguiente jugada los locales volvieron a marcar. A falta de tres minutos para el descanso, Oier Moreno igualó el marcador a dos. En la segunda mitad los oiartzuarras dominaron y, gracias a los goles de Kai Jimeno y Manex Arruti, establecieron el marcador final de 2-4.

Jugarán este viernes, a las 20.00, en Elorsoro contra el equipo Eguzki Arkupe Lasarte.