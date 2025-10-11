Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oiartzun

Pagoarte organiza 'Euskal eskultura bizirik' para promover la escultura vasca

E. V.

oiartzun.

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:44

Con el objetivo de promover la escultura vasca y desarrollar formas de lectura de esta, acercando la escultura y el arte al espectador, Pagoarte ha puesto en marcha el proyecto titulado 'Euskal eskultura bizirik'. La iniciativa se traduce en diferentes propuestas que arrancaron ayer con la inauguración de dos exposiciones de escultura contemporánea.

La primera puede verse en la Capilla de San Juan, donde se muestran al público diferentes obras de Ainara Lasa, Idoia Beratarbide, Onintza Etxebeste, Belén Moreno, Anton Mendizabal, Lorentxo Garmendia, Pablo Zuriarrain, Juan Aizpitarte y Mikel Barrero.

La segunda se traduce en ocho grandes esculturas colocadas en el jardín de Arizmendienea. Son creaciones de Guillermo Olmo, Blanca Sagasti, Iñigo Aristegi, Anton Mendizabal, Pablo Zuriarrain, Uxue Lasa, Anjel Navas y Leire Sainz de Aja.

Otras actividades

Además de estas exposiciones, que tendrán una duración de tres semanas, los jóvenes oiar-tzuarras tendrán la oportunidad de construir esculturas con elementos recogidos de la basura. También se anuncian otros actos, entre los que se incluyen actuaciones musicales y una lectura escultórica del retablo barroco de Jerónimo Larrea.

